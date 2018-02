El presidente de Paraná defendió a Patronato por el ataque de Cascini

José Orlando Cáceres eligió Facebook para postear una carta en donde le habla al exjugador de Boca Raúl Cascini.





El presidente de Atlético Paraná respondió el ataque que sufrió el Club Patronato de la Juventud Católica y aprovechó para dejar en claro cómo se lucha desde el "fútbol del interior" argentino.

"Quiero solidarizarme con los socios, simpatizantes y la dirigencia del Club Atlético Patronato ante la desubicada y agresiva frase que el ex jugador de Boca, Raúl Cascini, expresó durante un programa de televisión, afirmando que "ni agua para bañarse tienen". Una frase que da cuenta del desconocimiento y el menosprecio que muchos que tuvieron la suerte de gozar de ciertos privilegios, tienen hacia los clubes que en Buenos Aires denominan "del interior".

Como dirigente deportivo desde hace más de una década, y junto a quienes con gran dedicación y humildad conforman la Comisión Directiva del Club Atlético Paraná que tengo el honor de presidir, conocemos en carne propia ese destrato y ese desconocimiento de nuestras realidades.

Conocemos también el gran esfuerzo que significa pelearla y trabajar para que nuestro fútbol llegue a las competencias profesionales a nivel nacional y también la falta de solidaridad de algunos, como en este caso, Raúl Cascini, una "canchera" apostilla de Ruggeri, y el silencio cómplice del resto del panel y conducción del programa.

Yo soy hincha de Paraná, por si hiciera falta aclararlo jaja, y las veces que con nuestro querido Atlético Paraná ingresamos al campo de juego a competir con Patronato, les quiero ganar y cuando por primera vez en el profesionalismo nos enfrentamos (y en un hecho deportivo histórico para la ciudad, a cancha llena), nosotros no tuvimos suerte y nos ganó ese equipo de Patronato que ascendió a la Primera División del fútbol Argentino, y le jugamos de igual a igual con toda nuestra dignidad deportiva y el apoyo del hincha del gato!

Es cierto, somos clubes a los cuales le cuesta estar donde estamos, llegamos a puro esfuerzo y con el apoyo de una Ley provincial que debería ser ejemplo para todo el país, pero eso no nos avergüenza ni nos hace sentir menos, sino todo lo contrario. Patronato le juega de igual a igual a grandes rivales en su cancha y es un orgullo para los paranaenses y entrerrianos. Sus instalaciones son excelentes y no es cierto que no tengan agua para bañarse, pudo haber alguna dificultad, pero eso no es para nada una realidad cotidiana. Y de dificultades, tanto Patronato como Paraná y la gran mayoría de los clubes de la provincia sabemos un montón, pero también sabemos cómo enfrentarlas y resolverlas de la mejor manera. Por eso los clubes entrerrianos somos ejemplo a nivel nacional y hemos sido elogiados por la buena administración que llevamos adelante. No les debemos a los jugadores, que cobran sus sueldos en tiempo y forma, como corresponde, y mucho menos a la AFA, como sí sucede con muchos clubes de Buenos Aires que, con todo a favor, tienen deudas enormes y aun así se les permite competir.

El Club Atlético Patronato es una gran institución que realiza un servicio importantísimo para toda la comunidad de la ciudad de Paraná y alrededores; es una alegría, a pesar de nuestra rivalidad que es meramente deportiva, que esté en la primera y que se dé el gusto de ganarle a los grandes. Por eso desde acá quiero expresarle nuestro apoyo y solidaridad y desmentir la afirmación del ex jugador Cascini. Las instalaciones del club son excelentes al igual que el trabajo que vienen desarrollando y que les ha permitido a muchos pibes de nuestra ciudad y nuestra provincia soñar con un futuro en el futbol grande de la Argentina".





Embed Muchas gracias al presidente del @CAtleticoParana, José Cáceres (@joseocaceres), por tener la gentileza en solidarizarse con nuestra Institución ante los dichos de público conocimiento por parte del Sr. Raúl Cascini.



https://t.co/78XmgVEd3C — Club A. Patronato (@ClubPatronatoOf) 9 de febrero de 2018