Se confirmó la lesión del Cuti Romero: llegará sin ritmo de competencia al Mundial 2026

El defensor de la Selección Argentina Cristian Romero padece una lesión ligamentaria. La rehabilitación le demandará entre seis y ocho semanas.

Los resultados de los estudios médicos confirmaron que el defensor de la Selección Argentina de Fútbol, Cristian Cuti Romero, padece una lesión en el ligamento de la rodilla derecha. La rehabilitación le demandará entre seis y ocho semanas.

De esta manera, el marcador central del Tottenham Hotspurs llegará con lo justo y sin ritmo de competencia a la Copa del Mundo 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, y donde la Albiceleste defenderá la corona conquistada en Qatar 2022.

A primera hora de este lunes, el capitán de los Spurs se sometió a una resonancia magnética y se confirmó que padece una lesión en el ligamento lateral de su pierna derecha. Si bien se salvó de una rotura de rodilla y de pasar por el quirófano, deberá afrontar una recuperación que, en plazos normales, ronda entre las seis y ocho semanas.

Esta noticia cae como un baldazo de agua fría en la Selección, ya que el debut de la Scaloneta en el Mundial 2026 será en solo 64 días, por lo que Romero llegará recién recuperado.

La enfermería de la Selección Argentina

Emiliano Dibu Martínez fue otro de los protagonistas de las malas noticias este fin de semana. Cuando realizaba el calentamiento previo al encuentro de Aston Villa a Nottingham Forest, que terminó 1-1, el arquero sintió una sobrecarga en el gemelo que lo dejó afuera del duelo. Más allá de eso, no sería para preocuparse de cara a la Copa del Mundo.

Lautaro Martínez, por su parte, atraviesa problemas físicos desde hace rato. El 18 de febrero se había desgarrado el sóleo de la pierna izquierda, volvió luego de 45 días con un doblete ante Roma, pero en ese mismo encuentro sufrió una leve distensión en la misma zona de su lesión.