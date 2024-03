El Patronato modelo 2024 tiene su karma

Por tercer juego seguido Patronato comenzó abajo en el marcador. En un sólo juego pudo modificar el escenario. "No serán muchos los partidos que se podrán revertir", advirtió el DT Walter Perazzo.

Por tercer encuentro seguido Patronato recibió el primer golpe. Le sucedió en Santa Fe, donde perdió por goleada ante Colón. Repitió esa situación en el estadio Grella, pero en esa ocasión modificó el escenario y terminó derrotando 2 a 1 a Racing de Córdoba. El domingo masticó bronca en la etapa inicial. Como sucedió en su visita al Sabalero, el tempranero gol recibido derivó en otro resultado negativo. Esta vez fue ante Alvarado de Mar del Plata, en la Costa Atlántica. “En esta categoría no serán muchos los partidos que se podrán revertir”, advirtió el entrenador del Rojinegro, Walter Perazzo.

“Es muy difícil analizar un partido en el que a los dos minutos nos hacen un gol. Todo lo que habíamos trabajado en la semana se dio vuelta porqué ellos ganaron en tranquilidad y en confianza. A nosotros se nos comenzaron achicar los espacios. No entramos bien en los primeros minutos y ellos lo aprovecharon”, lamentó Perazzo, en declaraciones a la Cadena Entrerriana del Gol.

Nota Relacionada: Patronato cayó 2 a 0 ante Alvarado en Mar del Plata

El DT del elenco de barrio Villa Sarmiento se mostró conforme con la evolución que exhibió el equipo en la segunda mitad. “”Intentamos buscar, tuvimos situaciones. Si en algunas de ellas descontábamos el trámite del partido hubiera sido otro. Merecimos algo en el segundo tiempo”, interpretó.

Más allá de esa mejoría, Perazzo expresó la preocupación por comenzar abajo en el marcador en tres jornadas consecutivas. “Lo hablamos y lo trabajamos con el plantel”, aclaró. “Tenemos que comenzar desde el minuto cero. Contra Racing pudimos revertir la situación, pero en esta categoría no serán muchos los partidos que se podrán revertir. Nos volvió a pasar lo mismo con el agravante que fuimos visitantes. Son cosas que no tienen que dejar huellas y esas huellas nos tienen que servir para aprender y en los próximos partidos de visitante aprender, sobre todo lo que nos sucedió contra Colón en los primeros 15 minutos y esta vez en los primeros 3’”, amplió.

Por otro lado, Perazzo interpretó que no hubo penal en la acción en la que el árbitro Emanuel Ejarque sancionó la pena máxima a favor de Alvarado. No obstante, evitó responsabilizar al juez del resultado negativo.

“De esos penales hay 10 por fechas. A veces los árbitros vienen por una predisposición para cobrar y te lo cobran. Para mi no es un penal cobrable. Esas jugadas se dan en todos los partidos y que suceda en el minuto 42 fue un mazazo. Generalmente no hablo de los referí. La realidad es que no tuvimos un buen primer tiempo y ese penal nos terminó de liquidar”, opinó.

Por último, apuntó a modificar el rendimiento del equipo fuera del Grella. “Se visitante tenemos que mejorar porque ganamos un partido y perdimos tres. Estamos a tiempo de revertir la campaña de visitante. Lo tenemos que solucionar porque es importante de visitante también ser un equipo sólido y sumar. Hoy estamos en deuda en ese sentido”, concluyó.