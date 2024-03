Patronato cayó 2 a 0 ante Alvarado en Mar del Plata

Alvarado está invicto como local y estiró la racha tras el triunfo por 2 a 0 ante Patronato que no hizo pie en el Minella. Goles de Belinetz y Vadalá.

Los dirigidos por Walter Perazzo no supieron como manejar la pelota en los primeros pasajes del encuentro y Alvarado empezó a crecer gracias al buen funcionamiento de su mediocampo. Así llegó a la apertura del marcador, cuando corrían tres minutos de la primera etapa.

El conjunto de Mar del Plata hilvanó una serie de pases sobre el sector izquierdo de la defensa del Patrón, la pelota le terminó cayendo al ex Boca Juniors, Guido Vadalá, quien ingresó al área con el balón en sus pies, levantó la cabeza y encontró a Oscar Belinetz que resolvió con un taco de primera para inflar la red y festejar con el público local.

Luego del gol fue todo de Alvarado que intentó de todas las maneras posibles estirar el marcador. Patronato sintió el golpe y no supo como salir desde el fondo a base de toques. La única manera encontrada era la de buscar la segunda jugada pero ni Meynier ni Coronel supieron como ganarle a los defensores del local.

El equipo paranaense estuvo cerca de la igualdad tras un tiro de esquina bien ejecutado por Arnaldo el Pitu González a la cabeza de Ferreyra que anticipó en el primer palo pero no pudo darle dirección a su testazo.

El encuentro ingresó en una meseta. Ni Alvarado ni Patronato proponían en el José María Minella pero luego de una pelota parada llegó un penal inocente de Gustavo Turraca que Guido Vadalá cambió por gol. El ex jugador de la Juventus de Italia remató fuerte y alto al medio mientras que Julio Salvá decidió recostarse sobre su izquierda.

Baldazo de agua fría para el conjunto entrerriano que se fue al descanso 2 a 0 abajo, sin una idea de juego y muy lejos del arco custodiado por Juan Manuel Lungarzo.

Patronato-Alvarado.jpg Patronato cae ante Alvarado en Mar del Plata Prensa Alvarado

En el comienzo de la segunda etapa fue Patronato el que se adelantó en el campo de juego y tuvo buenos pasajes con la pelota en su poder. Tanto así que Arnaldo el Pitu González quedó de frente al arco en 3/4 de cancha y sacudió de derecha para que la pelota pase cerca del palo. Los de Walter Perazzo comenzaron a acelerar para intentar descontar el marcador.

Los primeros 10 minutos fueron de ida y vuelta. Por imprecisiones o buen desempeño, ambos equipos se vieron con la posibilidad de festejar un gol.

Franco Coronel tuvo la chance de descontar el marcador pero no pudo ganarle el mano a mano a Juan Manuel Lungarzo luego de un gran pase de Juan Pablo Barinaga.

El encuentro estará árbitrado por Emanuel Ejarque, mientras que sus acompañantes serán Hernán Vallejos, asistente 1 y Leila Argañaraz, asistente 2. Luis Nebietti oficiará como cuarto árbitro. La cita no estará televisada pero será transmitida vía streaming a través de TyC Sport Play.

El conjunto entrerriano arribó a Mar del Plata con un envión anímico más que importante tras conseguir los tres puntos ante la Academia cordobesa. El contexto, luego de ir perdiendo 1 a 0 y no generar situaciones de gol, le da otro tinte a esa victoria que se resolvió con goles del Trencito José Adolfo Valencia y Martín Ferreyra sobre el final del cotejo para revertir el resultado.

Patronato anuncio.jpg Patronato entrenó en el predio de Aldosivi. Prensa Patronato

Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo pero con los ánimos elevados ya que hace cuatro partidos que no conoce la derrota. En su visita anterior, Alvarado empató 2 a 2 ante Tristán Suárez con goles del central Nicolás Ortíz y su goleador, Oscar Belinetz. En los últimos cuatro juegos del actual torneo, generó dos victorias, un empate y una derrota, con seis goles marcados y cinco recibidos.

Patronato venció en casa a Racing (Cba) por 2 a 1 y consiguió su primera victoria en condición de local. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar uno (ante Tristán Suárez con gol del Pitu González), ha empatado uno y perdido dos (el último, la goleada sufrida ante Colón en Santa Fe). Además, logró gritar tres goles y ha recibido seis en su arco.

El fuerte del conjunto visitante es su estadio. Allí, en lo que va de la Primera Nacional, no ha caído aún. Dos triunfos ante Brown de Puerto Madryn y All Boys. Además, los dirigidos por Mauricio Giganti hace cuatro encuentros que no conocen la derrota y se perfilan como uno de los candidatos a estar en el pelotón de arriba. Es más, actualmente se encuentra séptimo con ocho unidades, mismas que Quilmes, Agropecuario, Arsenal, Talleres de Remedios de Escalada y Estudiantes de Buenos Aires, a tan sólo una unidad de Gimnasia de Jujuy y a cuatro de San Martín de San Juan, líder absoluto de la Zona A.

Patronato, por su parte, con su victoria anterior salió de los últimos puestos de la tabla, y se ubicó en la casilla 11. Posee siete unidades y comparte posición con Chacarita y San Martín de Tucumán.

Sin dudas que el Minella tendrá un partido de alto impacto por las estadísticas y el presente de ambas instituciones. El objetivo principal del conjunto dirigido por Walter Perazzo para la temporada regular es ingresar a la lista de los ocho equipos clasificados y, a partir de ahí, aspirar a buscar devolver a Patronato a la Primera División del fútbol argentino.