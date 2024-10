El paranaense Ignacio Arce, la gran figura de Riestra en La Bombonera.

El paranaense Ignacio Arce le arruinó la noche a Boca Juniors

Sobre el encuentro, Arce lamentó: "Una lástima que se nos escapa ahí a lo último pero hicimos un gran sacrificio, un gran trabajo, un trabajo táctico en la semana para lograr esto hoy y para nosotros es más orgullo este resultado".

Además, reconoció que amagó con patear el último tiro libre en favor de su equipo: "Quería patear, se asustaron un poco ahí y por lo menos sirvió para el empate y para nosotros llevarnos algo histórico para Riestra".

Los elogios del Ogro Cristian Fabbiani para Ignacio Arce

El entrenador no dejó pasar la oportunidad de recordar que ya viene diciendo que el arquero tiene nivel de Selección: "Sabíamos que íbamos a tener que replegar, a sufrir, pero tenemos un arquero que ya lo dije antes, es de Selección para mí. Tuvo hoy también una gran noche porque el equipo se brindaba", remarcó el Ogro.

En su momento, Fabbiani había avisado sobre Arce: "El que no lo ve es porque no quiere verlo, porque este club es humilde. Ojalá que tenga la oportunidad porque la edad no importa”.

Arce tiene 32 años pero una dilatada carrera en sus espaldas: nacido en Paraná, jugó en Unión, Deportivo Merlo, Atlético Paraná, Crucero, San Martín de Tucumán, Instituto, La Calera de Chile y Platense, antes de recalar en Riestra a mediados de 2023.