"El objetivo de Paraná es lograr el ascenso a la A"

En relación a la preparación y los objetivos en Puerto Rico, UNO dialogó con Jonathan La Vega, Director Técnico del elenco entrerriano, y sus dos capitanes: Leonardo Velázquez y Santiago Ferreyra.

“Comenzamos con el trabajo en dos etapas. La primera arrancó en junio, la segunda en julio. La dividimos porque no creíamos justo elegir a 16 jugadores desde el primer momento. Por eso a las etapas las dividimos en 30 jugadores en el primer mes y los restantes 30 en el segundo mes”, expresó La Vega.

“Para los últimos tres meses decidimos achicar el plantel a 18 jugadores y hace un mes que venimos con 16 jugadores. Llevamos un arquero más por cualquier emergencia que surja en Misiones”, agregó el DT.

En relación al largo proceso impuesto por el cuerpo técnico, Jonathan aseguró que todos merecían la oportunidad: “Necesitábamos ver a todos los jugadores y tomar una buena decisión. Que todos compitan por igual y tengan el mismo proceso”.

Nacional masculino de futsal 1.jpg Jonathan La Vega, director técnico de la Selección de Paraná. UNO/ Juan Manuel Hernández

“Es difícil quedarse solamente con 16 jugadores. Paraná tiene un gran nivel y va creciendo año a año”, agregó.

Por otra parte, La Vega se centró en el objetivo de Paraná en el Nacional Argentino B. “Buscamos estar al nivel de las circunstancias. El anhelo es llegar a la final y ser campeones. El objetivo es poder ascender. Es parte del proyecto. Los jugadores lo entendieron, lo comprendieron y vamos todos por el mismo camino”.

“Estamos en un nivel físico muy bueno. Para nosotros no existen cucos o rivales a vencer. El primer gran objetivo es ganar el primer partido para llegar más cómodos a los restantes”, aseguró La Vega.

“Paraná venía teniendo muchos goles en contra durante los últimos campeonatos es por eso que trabajamos en mejorar la defensa. Que sea sólida y así poder tener un partido corto en cuanto a la victoria”, finalizó el DT.

Por otra parte, los capitanes expresaron sus sensaciones. “Estamos felices de poder vestir nuevamente esta camiseta. Contento por el gran grupo que se formó. Hay fe de que se puede conseguir un ascenso”, dijo Leonardo Velázquez.

“La idea, desde un principio, es ir mentalizados en conseguir el ascenso. Si podemos salir campeones mucho mejor, así dejamos a Paraná en lo más alto”, agregó Santiago Ferreyra.

Desde junio que arrancaron con los primeros entrenamientos, pasaron los recortes y hoy son los capitanes de la Selección de Paraná. “Es un orgullo poder portar la cinta. No me lo esperaba y cuando me lo comentaron me puse muy feliz. Se nota el fruto del club y lo que estoy trabajando para poder estar acá”, dijo Ferreyra.

Nacional masculino de futsal 2.jpg Paraná disputará el Nacional Argentino B Norte de Futsal en Puerto Rico, Misiones. UNO/ Juan Manuel Hernández

“No es una mochila tener la cinta de capitán sino algo muy lindo. La intención es guiar a los más chicos o a los que todavía no les ha tocado viajar. Hay que estar siempre positivos, con mucha energía y teniendo al compañerismo como bandera”, agregó Velázquez.

“Todos tenemos el mismo objetivo y las mismas ganas. Vamos a ir por el campeonato”, aseguró Leonardo.

“Vamos a ir por todo. Trataremos de dar lo mejor a la hora de jugar. Tenemos varios puntos fuertes. Intentaremos tener la valla menos vencida, ser los más goleadores y poder hacer nuestro juego”, expresó Santiago.

“Somos varios los jugadores que nos preparamos para vestir esta camiseta”, cerraron los capitanes de la Selección masculina de mayores.