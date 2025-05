Su presente está marcado por el esfuerzo constante, la disciplina y el acompañamiento familiar, especialmente el de su mamá Soledad, pieza fundamental en este recorrido. Candela se entrena en el Dojo Pantera junto al profesor Andrés Gómez, donde continúa perfeccionando su técnica con la mirada puesta en el Panamericano y de Oceanía de Santiago 2025, una competencia decisiva para seguir ganando terreno a nivel internacional. Cada torneo representa una evaluación de su progreso y una oportunidad para seguir escalando en el alto rendimiento.

Pogonza reconoce que el camino no fue sencillo: lidió con frustraciones, caídas, dudas y desafíos emocionales que la hicieron irse y volver al tatami en más de una ocasión. Sin embargo, el amor por esta disciplina pudo más. “El judo es lo único que me hace bien”, afirmó con claridad en una charla junto a UNO.

Cande Pogonza entrena en Dojo Pantera

Dojo pantera 1 judo candela pogonza.jpg El judo la salvó y hoy aspira a estar en Los Ángeles 2028.

Sabe que está en una etapa inicial dentro de su carrera, pero ya dejó claro que tiene con qué soñar en grande. Su talento, compromiso y evolución constante la posicionan como un nombre propio del futuro paralímpico argentino. “Empecé en este deporte a los 15 recién cumplidos. Mis primeros pasos los di en la escuela especial de ciegos. Un compañero fue a dar una charla sobre judo y a mi me interesó. Voy camino a los cuatro años en el judo”, dijo la joven paranaense.

“Durante todo este tiempo me encontré con muchas cosas en el deporte. Superé muchos obstáculos. Desde golpes hasta momentos en los que me bajoneaba, me iba y volvía al judo nuevamente. Sentía que no estaba al ritmo de los demás y eso me frustraba mucho, me costaba”, destacó Pogonza.

“Tuve muchos desafíos para poder hoy representar a la Selección Argentina. El primero fue un torneo en Lanús, Buenos Aires. El mejor, a mi parecer, fue en los Juegos Parapanamericanos Juveniles Bogotá 2023 ya que conseguí la medalla de plata”, dijo y agregó: “Estar en la Selección Argentina significa mucho para mí. Estoy muy feliz. Creo que me convocaron por el buen rendimiento. Mi profe siempre me dice que ellos (la Delegación Argentina) ven que tengo la capacidad suficiente y que aprendo rápido. Me falta ponerme las pilas al 100% y seguir para adelante”.

"El judo es lo único que me hace bien"

Al respecto, siguió: “El hecho de representar a Entre Ríos con la Selección Argentina a mi me genera mucho orgullo. Todavía no caigo porque yo quedé ciega hace cuatro años y ahí recién conocí al judo. De la nada entré a un mundo totalmente nuevo para mí y hoy estar defendiendo los colores de mi país me generan un combo de cosas. Pasó todo muy rápido. Es algo muy lindo que me hace superarme día a día”.

Se viene el Campeonato Panamericano y de Oceanía Santiago 2025. “Me estoy preparando bien. Venimos entrenando a full en el Dojo Pantera con el profesor Andrés Gómez. A veces, cuando venimos con fiaca, se escuchan solamente los gritos de el para que rápidamente entremos en acción (risas)”, dijo al referirse a lo próximo que tiene en el calendario deportivo. “En Chile quiero dar lo mejor de mi. Esas son mis expectativas a cumplir. Ojalá que los resultados acompañen. Esta competencia puede influir en mi carrera de acá a largo plazo. En este tipo de competencias evalúan como estoy, como avanzo en el deporte. Apuntan conmigo a Los Ángeles 2028”, sentenció.

En relación a ello, Pogonza dejó en claro: “Estamos proyectando para los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028. Siento muchos nervios pero alegría a la misma vez. No caigo en que esto me está pasando a mí. Recién empiezo, soy medianamente nueva en el deporte así que me queda mucho más por dar. Por estos momentos, mi meta es seguir mejorándome y llegar de la mejor manera posible a las próximas olimpiadas”.

“El judo es lo único que me hace bien. Quizás me suelo frustrar cuando no me salen las cosas pero este deporte me hace despejar la mente. Es sumamente importante para mí. Por momentos pensé en dejarlo pero no pude. Es más fuerte que yo”.

“Mi mamá es fundamental para mí. Es la que me vio dando mis primeros pasos en el judo y está en todo momento. Agradecida a Soledad (su mamá)”, cerró la joven de 18 años.

"Candela es una apasionada en lo que hace"

Para conocer más a fondo a la judoca paranaense, UNO dialogó con Andrés Gómez, instructor del Dojo Pantera. “Candela es mi primer deportista adaptado no vidente. Pensé que iba a ser más complicado pero ella lo hace todo más fácil. Es una apasionada en lo que hace”, aseguró Gómez.

“En el calendario deportivo a Cande se le vienen dos torneos. Uno provincial y otro nacional. La particularidad es que, en estos dos torneos, ella va a luchar con chicas que ven normalmente, que no tienen ninguna dificultad en la vista. Es un desafío muy grande para ella. Comúnmente no se ve que compitan con ese tema dispar pero Candela tiene que tener roce, competencia, para llegar de la mejor manera al Campeonato Panamericano que tendrá lugar en Chile”, contestó, haciendo referencias a lo que se viene por delante.

“Para la competencia en Chile está trabajando a full. Viene seis días a la semana y entrena doble turno. Es parte de la disciplina que le queremos inculcar. Ella venía de otro Dojo, donde entrenaba solamente dos o tres veces a la semana, y con suerte. Ella tiene que entrenar con el foco puesto en Los Ángeles 2028”, dejó en claro el entrenador.

“Tenemos entendido que es el recambio. Por ello, están detrás de Cande y nosotros tenemos que prepararla para lo que se le avecina. Ella es seleccionada Júnior menos de 78 kilogramos. Depende pura y exclusivamente de ella. Cande no es especial, simplemente tiene otra forma de adaptarse a las circunstancias que se acercan. Con ella aprendo un montón. Todos los días. El grupo humano también es fundamental para que ella se sienta a gusto cuando entrena”, cerró Andrés Gómez.