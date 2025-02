El hincha de Godoy Cruz que agredió al árbitro asistente es menor

La Selección Argentina Sub 20 derrotó a Uruguay en un partidazo

Si bien este jueves el joven se presentó en la fiscalía junto a su padre, como se trata de un menor de edad (no tendría más de 14 años), no puede ser imputado en la causa, pero eso no evitará que el club mendocino sea sancionado.

¿Qué sanción le cabe a Godoy Cruz?

El jueves por la noche desde la Asociación del Fútbol Argentino le notificó a Godoy Cruz a través del Tribunal de Disciplina y en el Boletín Oficial 6623 que tiene cinco días para hacer su respectivo descargo por lo sucedido.

De esta manera, ante River el próximo miércoles a las 22.15 jugaría de local. Si acaso se confirmara una sanción, no podrá disputar el compromiso en el estadio de la provincia con público, a esta hora se barajan diversos escenarios: en la cancha de Gimnasia de Mendoza a puertas cerradas, en el Malvinas Argentinas también sin gente o en San Luis/San Juan pero con público.

Cabe resaltar que es la segunda vez en un lapso de dos años que un partido de Godoy Cruz se suspende por agresiones desde la tribuna, por lo que podría recaer una sanción severa. En 2024, durante un partido frente a San Lorenzo, la barra brava del Tomba arrojó una lluvia de proyectiles al campo de juego y, después de varias interrupciones, el réferi Nazareno Arasa decidió ponerle punto final al encuentro ante el Ciclón a los 7 minutos de la segunda mitad.

Con la suspensión, el Bodeguero recibió varias sanciones: una multa del valor de 500 entradas por tres partidos, tuvo que hacerse cargo de los gastos de traslado de San Lorenzo para la reanudación del encuentro (que luego fue en octubre), tuvo que cumplir dos partidos de local a puertas cerradas y también le quitaron 3 puntos, que tiempo después se los devolvieron.