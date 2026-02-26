Uno Entre Rios | Ovación | Godoy Cruz

Deportivo Morón lo aguantó con uno menos y le ganó a Godoy Cruz

En la cancha de Tigre y con un tanto de Contreras, el Gallo se impuso por 1-0 a Godoy Cruz y se metió en 16avos de final de la Copa Argentina.

26 de febrero 2026 · 00:04hs
Godoy Cruz sigue con la mala racha. 

Prensa Copa Argentina.

Deportivo Morón se impuso por 1-0 a Godoy Cruz en el estadio de Tigre y se metió en los 16avos de final de la Copa Argentina, en donde enfrentará a Midland, que dio el golpe al derrotar a Argentinos Juniors. Elías Contreras marcó el único tanto del partido, en el que el Gallo tuvo las más claras más allá de que jugó más de media hora con uno menos por la expulsión de Franco Vázquez.

