Uno Entre Rios | Ovación | Lisandro Martínez

El gualeyo Lisandro Martínez, cerca de volver a jugar tras ocho meses

El gualeyo Lisandro Martínez, del Manchester United, está cerca de volver tras ocho meses fuera por lesión. Ya entrena con el grupo y podría reaparecer pronto.

17 de octubre 2025 · 14:09hs
El gualeyo Lisandro Martínez

El gualeyo Lisandro Martínez, cerca de volver a jugar tras ocho meses.

El defensor gualeyo Lisandro Martínez, central del Manchester United, está cerca de regresar tras ocho meses fuera por una lesión en la rodilla. Fue operado en febrero y se perdió la temporada. Aunque viajó con el equipo a la pretemporada, no jugó. Ahora se entrena con el grupo y podría reaparecer pronto.

Licha sufrió la lesión en febrero y debió someterse a una operación, lo que lo dejó fuera de lo que restaba de la temporada. A pesar de haber viajado con el equipo a Estados Unidos para la pretemporada, no jugó ningún minuto en los partidos amistosos y se entrenó de manera individual durante varias semanas.

Confirmaron que Ángel Labruna es el máximo goleador del fútbol argentino.

Confirmaron que Ángel Labruna es el máximo goleador del fútbol argentino

Gabriel Gómez dejó de ser el entrenador de Patronato.

Gabriel Gómez dejó de ser el entrenador de Patronato

LEER MÁS: El gualeyo Lisandro Martínez sufrió una grave lesión

Lisandro Martínez, a punto de regresar al Manchester United

Embed

Sin embargo, en los últimos días se reincorporó a los entrenamientos grupales y su regreso a las convocatorias del primer equipo está cada vez más cerca.

El entrenador Rúben Amorim confirmó que Martínez no estará en la lista para el partido de este domingo contra Liverpool, pero podría estar disponible para el próximo encuentro frente al Brighton & Hove Albion o el siguiente ante Nottingham Forest.

"Aún no está disponible. Está cerca, pero aún no", declaró el preparador portugués en rueda de prensa este viernes.

Lisandro Martínez Lesión Manchester United
Noticias relacionadas
Sebastián Malimberni llega a reforzar la delantera de Atlético Paraná.

Atlético Paraná sumó tres nuevos refuerzos de cara al Regional Amateur

En el Regional Amateur, Atlético Paraná irá por el quinto ascenso en los últimos 16 años.

Regional Amateur: los equipos paranaenses palpitan el pitazo inicial

Predio Carlos Bianchi: el homenaje que Boca piensa para el histórico DT

Predio Carlos Bianchi: el homenaje que Boca piensa para el histórico DT

Forbes publicó la lista de futbolistas mejores pagos: Ronaldo primero, el puesto de Messi y la sorpresa.

Forbes publicó la lista de futbolistas mejores pagos: Ronaldo primero, el puesto de Messi y la sorpresa

Ver comentarios

Lo último

AMET presente en el 1er Foro Provincial en Defensa de la Educación Técnico Profesional

AMET presente en el 1er Foro Provincial en Defensa de la Educación Técnico Profesional

Confirmaron que Ángel Labruna es el máximo goleador del fútbol argentino

Confirmaron que Ángel Labruna es el máximo goleador del fútbol argentino

Charlas abiertas sobre aprendizaje, multitasking y salud mental

Charlas abiertas sobre aprendizaje, multitasking y salud mental

Ultimo Momento
AMET presente en el 1er Foro Provincial en Defensa de la Educación Técnico Profesional

AMET presente en el 1er Foro Provincial en Defensa de la Educación Técnico Profesional

Confirmaron que Ángel Labruna es el máximo goleador del fútbol argentino

Confirmaron que Ángel Labruna es el máximo goleador del fútbol argentino

Charlas abiertas sobre aprendizaje, multitasking y salud mental

Charlas abiertas sobre aprendizaje, multitasking y salud mental

En el Museo de la Ciudad se realizó un nuevo encuentro de Pensar Paraná

En el Museo de la Ciudad se realizó un nuevo encuentro de Pensar Paraná

El gualeyo Lisandro Martínez, cerca de volver a jugar tras ocho meses

El gualeyo Lisandro Martínez, cerca de volver a jugar tras ocho meses

Policiales
Paraná: detuvieron a un hombre que agredió a su pareja y prendió fuego su ropa

Paraná: detuvieron a un hombre que agredió a su pareja y prendió fuego su ropa

En Concordia rescataron 12 perros en mal estado de salud

En Concordia rescataron 12 perros en mal estado de salud

Pablo Rodríguez Laurta: según la fiscal es imputable porque es consciente de sus actos

Pablo Rodríguez Laurta: según la fiscal es imputable porque "es consciente de sus actos"

Ataque armado a la Policía de Entre Ríos en el río Paraná

Ataque armado a la Policía de Entre Ríos en el río Paraná

Dictaron prisión preventiva por 120 días a Pablo Rodríguez Laurta 

Dictaron prisión preventiva por 120 días a Pablo Rodríguez Laurta 

Ovación
Confirmaron que Ángel Labruna es el máximo goleador del fútbol argentino

Confirmaron que Ángel Labruna es el máximo goleador del fútbol argentino

El gualeyo Lisandro Martínez, cerca de volver a jugar tras ocho meses

El gualeyo Lisandro Martínez, cerca de volver a jugar tras ocho meses

Predio Carlos Bianchi: el homenaje que Boca piensa para el histórico DT

Predio Carlos Bianchi: el homenaje que Boca piensa para el histórico DT

Atlético Paraná sumó tres nuevos refuerzos de cara al Regional Amateur

Atlético Paraná sumó tres nuevos refuerzos de cara al Regional Amateur

Regional Amateur: los equipos paranaenses palpitan el pitazo inicial

Regional Amateur: los equipos paranaenses palpitan el pitazo inicial

La provincia
Charlas abiertas sobre aprendizaje, multitasking y salud mental

Charlas abiertas sobre aprendizaje, multitasking y salud mental

Agmer rechazó la reducción de lugares de representación docente en CGE

Agmer rechazó la reducción de lugares de representación docente en CGE

La escuela de Capacitación Laboral Raúl Jorge Bueno invita a visitar su muestra anual

La escuela de Capacitación Laboral "Raúl Jorge Bueno" invita a visitar su muestra anual

Piden a la Justicia que investigue la aparición de pintadas nazis en el Museo Serrano

Piden a la Justicia que investigue la aparición de pintadas nazis en el Museo Serrano

Brote de varicela en Entre Ríos: hay 700 casos y la mayoría son adolescentes

Brote de varicela en Entre Ríos: hay 700 casos y la mayoría son adolescentes

Dejanos tu comentario