El gualeyo Lisandro Martínez, cerca de volver a jugar tras ocho meses.

El gualeyo Lisandro Martínez, del Manchester United, está cerca de volver tras ocho meses fuera por lesión. Ya entrena con el grupo y podría reaparecer pronto.

El defensor gualeyo Lisandro Martínez , central del Manchester United, está cerca de regresar tras ocho meses fuera por una lesión en la rodilla. Fue operado en febrero y se perdió la temporada. Aunque viajó con el equipo a la pretemporada, no jugó. Ahora se entrena con el grupo y podría reaparecer pronto.

Licha sufrió la lesión en febrero y debió someterse a una operación, lo que lo dejó fuera de lo que restaba de la temporada. A pesar de haber viajado con el equipo a Estados Unidos para la pretemporada, no jugó ningún minuto en los partidos amistosos y se entrenó de manera individual durante varias semanas.

Embed Nuestros jugadores han regresado al club, todos pensando en el duelo del domingo ante Liverpool pic.twitter.com/xnbXpYz0hs — Manchester United (@ManUtd_Es) October 16, 2025

Sin embargo, en los últimos días se reincorporó a los entrenamientos grupales y su regreso a las convocatorias del primer equipo está cada vez más cerca.

El entrenador Rúben Amorim confirmó que Martínez no estará en la lista para el partido de este domingo contra Liverpool, pero podría estar disponible para el próximo encuentro frente al Brighton & Hove Albion o el siguiente ante Nottingham Forest.

"Aún no está disponible. Está cerca, pero aún no", declaró el preparador portugués en rueda de prensa este viernes.