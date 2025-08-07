El gualeguaychuense Martín Ojeda brilla en la MLS con números impresionantes en Orlando.

El número 10 de Gualeguaychú lideró la victoria 2-1 de Orlando frente a New England con un doblete y prolongó su récord de nueve partidos con gol.

Martín Ojeda, el número 10 de Gualeguaychú , guió a los Lions a una victoria por 2-1 frente al New England Revolution el sábado, con un doblete que incluyó un golazo a los 58 minutos que significó el triunfo y le valió el reconocimiento como mejor asistidor.

Con su actuación de dos goles, Ojeda extendió su racha récord en el club a nueve partidos consecutivos con al menos una participación en gol.

El jugador de 26 años acumula ahora 29 participaciones en goles (15 goles y 14 asistencias) en sus últimos 13 encuentros, cifra que lo posiciona empatado en el cuarto puesto de la liga y lo destaca como uno de los más productivos en la historia de Orlando.

"Creo que él nos está llevando en ese sentido; lo importante que es tener a un jugador que marca goles y nos da ese tipo de aportes en los momentos en que más lo necesitamos", dijo el entrenador Oscar Pareja a los periodistas tras el pitazo final, refiriéndose a su número 10.

"No en cualquier partido, sino en uno como este, en el que todos estábamos tensos y necesitábamos producir esta noche, él se puso el equipo al hombro".

El resultado del sábado cortó una racha de cuatro partidos sin ganar para Orlando, que actualmente se ubica sexto en la Conferencia Este y lucha por meterse entre los cuatro primeros en los Audi MLS Cup Playoff 2025.

"Estoy muy feliz, no solo por los goles, sino también por el triunfo de esta noche", expresó Ojeda. "Porque siento que merecíamos una victoria así hoy. Veníamos jugando bien, pero sufriendo en los últimos tres partidos".