Uno Entre Rios | Ovación | Gualeguaychú

El gualeguaychuense Martín Ojeda brilla en la MLS con números impresionantes en Orlando

El número 10 de Gualeguaychú lideró la victoria 2-1 de Orlando frente a New England con un doblete y prolongó su récord de nueve partidos con gol.

7 de agosto 2025 · 13:45hs
El gualeguaychuense Martín Ojeda brilla en la MLS con números impresionantes en Orlando.

El gualeguaychuense Martín Ojeda brilla en la MLS con números impresionantes en Orlando.

Martín Ojeda, el número 10 de Gualeguaychú, guió a los Lions a una victoria por 2-1 frente al New England Revolution el sábado, con un doblete que incluyó un golazo a los 58 minutos que significó el triunfo y le valió el reconocimiento como mejor asistidor.

Con su actuación de dos goles, Ojeda extendió su racha récord en el club a nueve partidos consecutivos con al menos una participación en gol.

Joven denunció que fue drogado con burundanga en boliche de Gualeguaychú.

Joven denunció que fue drogado con burundanga en boliche de Gualeguaychú

De Gualeguaychú a Atlético Nacional: Juan Francisco Bauzá llega para la Copa Libertadores 2025.

De Gualeguaychú a Atlético Nacional: Juan Francisco Bauzá llega para la Copa Libertadores 2025

El talento de Gualeguaychú, Martín Ojeda, brilla en la MLS con Orlando

El jugador de 26 años acumula ahora 29 participaciones en goles (15 goles y 14 asistencias) en sus últimos 13 encuentros, cifra que lo posiciona empatado en el cuarto puesto de la liga y lo destaca como uno de los más productivos en la historia de Orlando.

"Creo que él nos está llevando en ese sentido; lo importante que es tener a un jugador que marca goles y nos da ese tipo de aportes en los momentos en que más lo necesitamos", dijo el entrenador Oscar Pareja a los periodistas tras el pitazo final, refiriéndose a su número 10.

"No en cualquier partido, sino en uno como este, en el que todos estábamos tensos y necesitábamos producir esta noche, él se puso el equipo al hombro".

El resultado del sábado cortó una racha de cuatro partidos sin ganar para Orlando, que actualmente se ubica sexto en la Conferencia Este y lucha por meterse entre los cuatro primeros en los Audi MLS Cup Playoff 2025.

"Estoy muy feliz, no solo por los goles, sino también por el triunfo de esta noche", expresó Ojeda. "Porque siento que merecíamos una victoria así hoy. Veníamos jugando bien, pero sufriendo en los últimos tres partidos".

Gualeguaychú MLS New England Revolution
Noticias relacionadas
Un partido de rugby que transformó vidas: Los Caranchos brillaron en Gualeguaychú.

Un partido de rugby que transformó vidas: Los Caranchos brillaron en Gualeguaychú

Gualeguaychú vivió una fiesta del básquet con la South America Basketball International Cup.

Gualeguaychú vivió una fiesta del básquet con la South America Basketball International Cup

El piloto argentino junto a Vittoria Piria se subieron a lo más alto del podio en Italia.

Matías Russo: "la mejor carrera que he corrido en mi vida"

Ciclista quiere dejar su huella en la Liga Provincial de Mayores de básquet

Ciclista quiere dejar su huella en la Liga Provincial de Mayores de básquet

Ver comentarios

Lo último

Policía: se otorgarán licencias anuales obligatorias al personal

Policía: se otorgarán licencias anuales obligatorias al personal

El gualeguaychuense Martín Ojeda brilla en la MLS con números impresionantes en Orlando

El gualeguaychuense Martín Ojeda brilla en la MLS con números impresionantes en Orlando

La visión de Ulises Cavenaghi sobre las criptomonedas: Ya no es solo una herramienta de especulación

La visión de Ulises Cavenaghi sobre las criptomonedas: "Ya no es solo una herramienta de especulación"

Ultimo Momento
Policía: se otorgarán licencias anuales obligatorias al personal

Policía: se otorgarán licencias anuales obligatorias al personal

El gualeguaychuense Martín Ojeda brilla en la MLS con números impresionantes en Orlando

El gualeguaychuense Martín Ojeda brilla en la MLS con números impresionantes en Orlando

La visión de Ulises Cavenaghi sobre las criptomonedas: Ya no es solo una herramienta de especulación

La visión de Ulises Cavenaghi sobre las criptomonedas: "Ya no es solo una herramienta de especulación"

ERSA informó a Trabajo que abonó los salarios atrasados

ERSA informó a Trabajo que abonó los salarios atrasados

Marcha por San Cayetano: en Paraná reclamaron Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo

Marcha por San Cayetano: en Paraná reclamaron "Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo"

Policiales
Policía: se otorgarán licencias anuales obligatorias al personal

Policía: se otorgarán licencias anuales obligatorias al personal

La defensa de Julián Christe recusó al juez por supuesta parcialidad

La defensa de Julián Christe recusó al juez por supuesta parcialidad

Balacera en Villa Huesito: un hombre fue detenido con un potente revólver

Balacera en Villa Huesito: un hombre fue detenido con un potente revólver

Adolescente fue detenido con bochitas de cocaína y quedó alojado en el Copnaf

Adolescente fue detenido con "bochitas" de cocaína y quedó alojado en el Copnaf

Murió la joven suboficial de la Policía

Murió la joven suboficial de la Policía

Ovación
Matías Russo: la mejor carrera que he corrido en mi vida

Matías Russo: "la mejor carrera que he corrido en mi vida"

Ciclista quiere dejar su huella en la Liga Provincial de Mayores de básquet

Ciclista quiere dejar su huella en la Liga Provincial de Mayores de básquet

El gualeguaychuense Martín Ojeda brilla en la MLS con números impresionantes en Orlando

El gualeguaychuense Martín Ojeda brilla en la MLS con números impresionantes en Orlando

Marcos Díaz rompió el silencio y apuntó contra el DT de Colón: Es un pase de facturas

Marcos Díaz rompió el silencio y apuntó contra el DT de Colón: "Es un pase de facturas"

El Dibu Martínez fue nominado al trofeo Yashín

El Dibu Martínez fue nominado al trofeo Yashín

La provincia
ERSA informó a Trabajo que abonó los salarios atrasados

ERSA informó a Trabajo que abonó los salarios atrasados

Marcha por San Cayetano: en Paraná reclamaron Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo

Marcha por San Cayetano: en Paraná reclamaron "Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo"

Elecciones 2025: Fuerza Entre Ríos, el frente del PJ, FEF y PTP

Elecciones 2025: Fuerza Entre Ríos, el frente del PJ, FEF y PTP

Difunden una plataforma pública de distribución digital de música argentina

Difunden una plataforma pública de distribución digital de música argentina

Preocupación por el acuerdo entre Uader y La Libertad Avanza

Preocupación por el acuerdo entre Uader y La Libertad Avanza

Dejanos tu comentario