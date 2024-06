El Endurocross Entrerriano tendrá su actividad en Villa San Justo

Las categorías que se verán en Villa San Justo

Las categorías que se correrá serán Juvenil 85cc (contempla la participación de motos de dos tiempos) y 150cc (hasta cuatro tiempos), Seniors Open A y B (es una sola categoría con una premiación a modo de incentivo para aquellos pilotos B o no ganadores), motos libres, Expertos A (motos hasta 250cc cuatro tiempos y 200cc dos tiempos), Expertos 125cc (motos hasta 125cc), Expertos C (motos de vieja generación, hasta modelo 2003), Juniors Open (escalón intermedio entre Juniors Limitada y Expertos), Juniors Limitada (pilotos que provienen de principiantes), Master A (36 a 43 años), Master B (44 a 51 años), Master C (52 años en adelante), Enduro Calle hasta 300 cc, Principiantes (sin puntaje por campeonato, piloto que gana dos mangas pasa a la categoría superior) y Mini Enduro Exhibición.