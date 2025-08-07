Uno Entre Rios | Ovación | Dibu Martínez

El Dibu Martínez fue nominado al trofeo Yashín

Dibu Martínez fue incluido en la lista de aspirantes al premio que galardona al mejor arquero de la temporada. Ganó este trofeo en los últimos dos años.

7 de agosto 2025 · 09:53hs
El Dibu Martínez va por su tercer premio Yashin

Emiliano Dibu Martínez fue nominado para el Trofeo Yashin que reconoce al mejor arquero según la última temporada. La nomina de candidatos fue divulgada este jueves por la revista especializada France Football y la estatuilla se entregará en la próxima gala del Balón de Oro.

El campeón del mundo en el Mundial de Qatar en 2022, ya ganó el premio en 2023 y 2024, por lo que este año podría ser su tercera estatuilla consecutiva.

Con quien competirá el Dibu Martínez

Este 2025 competirá con Alisson Becker, Yassine Bono, Lucas Chevalier, Thibaut Courtois, Gianluigi Donnarumma, Jan Oblak, David Raya, Matz Sels y Yann Sommer.

Los resultados se conocerán el lunes 22 de septiembre en una gala en el Théâtre du Châtelet, en pleno centro de París. Será un mes antes de lo sucede tradicionalmente, hasta ahora las estrellas de futbol mundial se reunían en octubre.

