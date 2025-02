El concordiense Juan Martín Galarraga es nuevo preparador físico de Los Pumitas

Formar a Los Pumas del mañana

El reto más importante que tendrá Galarraga será volcar toda su experiencia sobre los juveniles que se encuentran en plena etapa de desarrollo. Además, Los Pumitas tienen varios objetivos por delante y muy poco tiempo de trabajo. En primera instancia, tendrá lugar el Rugby Championship M20, donde los chicos vienen de obtener el segundo puesto. Luego, se llevará a cabo el Mundial de la misma categoría. Allí, el combinado argentino terminó en la quinta colocación en la edición 2024. De todas formas, cabe destacar que, por el momento, ninguna de las competiciones posee fecha confirmada.

Juan Martín Galarraga se refirió a su nuevo rol en la Unión Argentina de Rugby (UAR)

Luego de confirmarse su nuevo rol dentro de la estructura de la Unión Argentina de Rugby (UAR), UNO dialogó con Juan y el mismo se mostró muy entusiasmado con este nuevo desafío. Pero aseguró que fue muy difícil abandonar Los Pumas 7. A su vez, contó detalles del trabajo que viene realizando desde hace un tiempo con Los Pumitas y destacó el crecimiento de la disciplina en Entre Ríos.

—Tras varios años, te despediste de Los Pumas 7, ¿fue difícil tomar esa decisión?

—Ciudad del Cabo en Sudáfrica fue mi último torneo con Los Pumas 7. La Unión Argentina de Rugby me ofreció una posición como coordinador de las academias de la UAR y preparador físico de Los Pumitas. Dentro de la propuesta, hay un crecimiento profesional en la estructura y es un desafío muy grande para mi carrera. Así que, después de pensarlo mucho y dialogarlo con mi familia, decidí aceptar el puesto. Fue difícil alejarme de Los Pumas 7, porque adoro a los chicos. Pero muchas veces, toca mirar hacia adelante y pensar en la familia. Creo que esta decisión es lo mejor para todos y principalmente, para mis hijos, ya que en los últimos cuatro años, los vi poco. Entonces, quiero compartir más tiempo con ellos y poder llevarlos al jardín.

—¿En qué momento de tu vida te llega la oportunidad de ser parte del staff de Los Pumitas?

—Los Pumitas es un desafío muy grande y lindo en mi carrera. La idea es mirar el desarrollo de los chicos y pensar en lo que le falta a cada uno desde la parte física para poner más jugadores en Los Pumas. Realmente, el trabajo que hace la Unión Argentina de Rugby (UAR), es espectacular. Tenemos cinco centros de alto rendimiento con un staff en cada lugar, monitoreamos muchos chicos durante el año y acompañarlos en el proceso de formación, me parece tremendamente desafiante. Es muy lindo volver a estar en un staff con mucha gente y voy a tratar de aportar mi experiencia, lo aprendido con Los Pumas 7, implementar cosas que he desarrollado en el seven, tratar de adaptarlas y llevarlas al rugby tradicional.

—Considerando que son chicos en pleno desarrollo, ¿en qué aspectos están haciendo más hincapié?

—Estamos haciendo un fuerte foco en el desarrollo de las cualidades físicas. Desde el año pasado, estamos trabajando en unificar criterios para poder armar un perfilado serio en base a las necesidades de cada uno de los chicos. Nos enfocamos puramente en eso, en la mejora continua del jugador durante el proceso de crecimiento. Estamos trabajando con toda la información que tenemos, viendo como mejorarla y mostrarla para generar un impacto en los entrenadores. Así, les daremos herramientas a la hora de seleccionar jugadores y que puedan ver cuales son los que necesitan poco tiempo para desarrollarse y quienes necesitan un monitoreo más constante. Sin dudas, tenemos mucho para trabajar. Estamos pasando por un momento espectacular. Por eso, es un gran desafío seguir mejorando una estructura que ya funciona muy bien.

—Tienen varios objetivos por delante, incluido el Mundial M20, ¿la preparación deberá ser más que exigente?

—Tenemos varios objetivos. Pero lamentablemente, con Los Pumitas, solemos tener poco tiempo de trabajo juntos. Hoy por hoy, contamos con 45 jugadores de la posible lista del Mundial M20, repartidos en las academias y franquicias del país. La semana pasada nos reunimos en Paraná, en una concentración que nos dejó una sensación muy buena sobre la materia prima que tenemos y nos gustó mucho como entrenó el equipo. Ahora, tendremos una concentración más larga, con dos partidos en La Plata, que servirán para ir definiendo la lista o los jugadores que queremos ver en profundidad para el Rugby Championship M20 en Sudáfrica los primeros días de mayo. Como gran objetivo del año, tenemos el Mundial M20, que se desarrolla todos los años en junio y que este año tendrá sede en Italia. Entonces, queremos prepararnos de la mejor manera y seguir viendo jugadores para el año que viene. Pero afinar la preparación de los que van a competir este año. Queremos llegar muy bien preparados a la cita mundialista y creo que tenemos una linda oportunidad de meternos en las semifinales y estar entre los cuatro mejores equipos del mundo.

—Tuvieron la oportunidad de concentrar en Paraná, ¿fue lindo volver a encontrarte con gente de tu provincia?

—Después de muchos años, el rugby me hizo volver a Paraná. Me encontré con amigos y ex rivales. Fue una muy linda experiencia. Desde Concordia, jugando el Torneo Dos Orillas, viajábamos todos los fines de semana a Paraná, buscando una mejor competencia para nosotros y nuestros jugadores. Hace mucho tiempo que no me tocaba ir. Así que, volver a mi provincia y tener la oportunidad de compartir con colegas que están haciendo muy bien las cosas, como es la gente del Club Atlético Estudiantes, Club Tilcara y Paraná Rowing Club, fue muy gratificante. Reunirme con ellos, poder charlar un poco y ver como está el deporte en la región. Además, pude confirmar que va por buen camino y con grandes profesionales.