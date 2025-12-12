Uno Entre Rios | Ovación | Ariel Holan

El comunicado de Ariel Holan tras su sorpresiva salida de Rosario Central

El entrenador se expresó en las redes sociales al día siguiente de que el Canalla anunciara que no seguirá el frente del equipo.

12 de diciembre 2025 · 18:54hs
Luego de haber cerrado el año con el título de Campeón de Liga, que generó polémica, Rosario Central sorprendió el jueves al anunciar la salida de Ariel Holan como director técnico. Este viernes, el entrenador emitió un comunicado en las redes sociales para despedirse del Canalla.

"Cerrando esta etapa solo me queda agradecer a los directivos por la oportunidad que me dieron de dirigir a este club maravilloso. A todo el personal, cuerpo médico, utileros, a todo el fútbol amateur que siempre estuvieron dispuestos a participar de los entrenamientos de primera, a mi cuerpo técnico que trabajó incansablemente", escribió en sus historias de Instagram.

"A todo el pueblo canalla que transformó al Gigante en cada partido en un carnaval inolvidable y, por sobre todas las cosas, a mis jugadores que dejaron todo y más desde el primer partido hasta el último, dando en cada entrenamiento lo mejor para seguir creciendo. Siempre en mi corazón", completó más tarde.

Qué hay detrás de la salida de Holan de Rosario Central

La primera versión indica que Ariel Holan habría tenido la idea de hacer una reestructuración del plantel de Rosario Central de cara a la triple competencia del año que viene. Esas modificaciones involucraban incorporaciones que le dieran un 'salto de calidad' y también la salida de jugadores, posiblemente algunos de los referentes que ganaron la Copa de la Liga 2023 bajo el mando de Miguel Ángel Russo.

LEER MÁS: Rosario Central sumó un nuevo título sin jugar una final

La Comisión Directiva encabezada por Gonzalo Belloso no habría aceptado las condiciones dado a que no tienen en mente el desarmado del equipo. Desde el seno del cuadro de Arroyito lo que alegan es que, dentro de la CD, había opiniones divididas respecto de su continuidad. Su historia reciente en los partidos mano a mano de eliminación directa funcionaba como su talón de Aquiles y generaba ciertas dudas en aquellos que no estaban del todo convencidos.

