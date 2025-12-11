Uno Entre Rios | Ovación | Ariel Holan

Ariel Holan se fue de Rosario Central

Ariel Holan decidió no continuar como entrenador del Canalla, club con el que estaba vinculado hasta fin de año.

11 de diciembre 2025 · 16:09hs
Bajo la conducción técnica de Ariel Holan

Bajo la conducción técnica de Ariel Holan, a la Academia Rosarina le adjudicaron el título de Campeón de Liga.

El director técnico Ariel Holan decidió no continuar al mando de Rosario Central tras finalizar el año de competencia. El Canalla lo informó en sus redes sociales donde dijeron que las partes decidieron de común acuerdo y en buenos términos, dar por cerrado el vínculo que caducaba a fin de año.

El entrenador que llegó en 2024, consiguió con la Academia Rosarina la Copa de Liga 2025, al finalizar primero en la Tabla Anual. En total, disputó 42 partidos, consiguiendo 22 victorias, 14 empates y seis derrotas.

Franco Meritello firmando su contrato con Patronato.

Franco Meritello es el segundo refuerzo de Patronato

Batalla de arqueros: la octava edición será en una sede renovada

Batalla de arqueros: la octava edición será en una sede renovada

Rosario Central fue el séptimo equipo en la carrera de Holan como director técnico, en la que se destacan los títulos obtenidos Independiente (Copa Sudamericana 2017 y Suruga Bank 2018) y Universidad Católica de Chile (Primera División de Chile 2020).

En Central, por su parte, tuvo destacadas participaciones en el Torneo Apertura y Clausura. Aunque no pudo conseguir títulos dentro de la cancha, sí vale destacar que la Asociación del Fútbol Argentino inventó una vez finalizada la fase regular de la actual campaña el de Campeón de Liga con el que premió al equipo de Rosario.

El comunicado de Rosario Central

Embed

“Ariel Holan dejó de ser el técnico de Rosario Central. Las partes decidieron hoy, de común acuerdo y en buenos términos, dar por cerrado el vínculo que caducaba a fin de año. Profe, gracias por el título, tu nombre ya forma parte de la historia de Central. Las puertas del club quedan abiertas para siempre”.

Ariel Holan Rosario Central técnico Ángel Di María
Noticias relacionadas
Maratón Acuática Villa Urquiza-Paraná: habrá 96 nadadores

Maratón Acuática Villa Urquiza - Paraná: habrá 96 nadadores

Axel Kicillof entrega la gestión del estadio Único a Tapia en medio de tensiones políticas.

Axel Kicillof entrega la gestión del estadio Único a Tapia en medio de tensiones políticas

La ACTC confirmó el calendario completo del TC 2026.

La ACTC confirmó el calendario completo del TC 2026

El plantel de Rowing con miras a lo que se viene.

Rowing se prepara para la Liga Nacional de vóleibol

Ver comentarios

Lo último

Franco Meritello es el segundo refuerzo de Patronato

Franco Meritello es el segundo refuerzo de Patronato

Un graduado de la UNER impulsa la inteligencia artificial en los negocios globales

Un graduado de la UNER impulsa la inteligencia artificial en los negocios globales

Indec: la inflación fue del 2,5% en noviembre y la interanual alcanzó el 31,4%

Indec: la inflación fue del 2,5% en noviembre y la interanual alcanzó el 31,4%

Ultimo Momento
Franco Meritello es el segundo refuerzo de Patronato

Franco Meritello es el segundo refuerzo de Patronato

Un graduado de la UNER impulsa la inteligencia artificial en los negocios globales

Un graduado de la UNER impulsa la inteligencia artificial en los negocios globales

Indec: la inflación fue del 2,5% en noviembre y la interanual alcanzó el 31,4%

Indec: la inflación fue del 2,5% en noviembre y la interanual alcanzó el 31,4%

Ariel Holan se fue de Rosario Central

Ariel Holan se fue de Rosario Central

Reforma Laboral: los puntos destacados del proyecto

Reforma Laboral: los puntos destacados del proyecto

Policiales
Narcotráfico: 46 allanamientos, $12 millones secuestrados y 132 identificados pero sin detenidos

Narcotráfico: 46 allanamientos, $12 millones secuestrados y 132 identificados pero sin detenidos

Cayó líder de peligrosa banda del conurbano con vínculos en Entre Ríos

Cayó líder de peligrosa banda del conurbano con vínculos en Entre Ríos

Gualeguay: una cosechadora y un camión chocaron de frente sobre un puente

Gualeguay: una cosechadora y un camión chocaron de frente sobre un puente

Paraná: atacó a un hombre y a su hijo con un machete para cobrar una deuda

Paraná: atacó a un hombre y a su hijo con un machete para cobrar una deuda

Condenaron en Entre Ríos a una pareja que trasladó 95 kilos de droga

Condenaron en Entre Ríos a una pareja que trasladó 95 kilos de droga

Ovación
Batalla de arqueros: la octava edición será en una sede renovada

Batalla de arqueros: la octava edición será en una sede renovada

Maratón Acuática Villa Urquiza - Paraná: habrá 96 nadadores

Maratón Acuática Villa Urquiza - Paraná: habrá 96 nadadores

Ariel Holan se fue de Rosario Central

Ariel Holan se fue de Rosario Central

La ACTC confirmó el calendario completo del TC 2026

La ACTC confirmó el calendario completo del TC 2026

Rowing se prepara para la Liga Nacional de vóleibol

Rowing se prepara para la Liga Nacional de vóleibol

La provincia
Un graduado de la UNER impulsa la inteligencia artificial en los negocios globales

Un graduado de la UNER impulsa la inteligencia artificial en los negocios globales

Santa Anita: inspeccionan granjas avícolas por demanda vecinal

Santa Anita: inspeccionan granjas avícolas por demanda vecinal

El Senado entrerriano dio sanción definitiva al Presupuesto 2026

El Senado entrerriano dio sanción definitiva al Presupuesto 2026

La Justicia dio curso a amparo ambiental colectivo sobre urbanización Tierra Alta

La Justicia dio curso a amparo ambiental colectivo sobre urbanización Tierra Alta

Radares: dónde estan ubicados en la provincia de Entre Ríos

Radares: dónde estan ubicados en la provincia de Entre Ríos

Dejanos tu comentario