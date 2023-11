El Club Atlético Estudiantes se consagró en su casa.

Los golfistas Aurinegros que se consagraron son: Sebastián Vivas, Pedro Barg, Javier Abib y Luciano Vivas.

Las posiciones finales quedaron así: 1° CAE 1 (229 puntos); 2° CAE 2 (232); 3° Concordia (233); 4° CUCU (240); 5° Gualeguaychú (246); 6° La Paz (246); 7° Villaguay (248); 8° Santa Elena (257) y 9° Villa Elisa (269).

La presencia de Estudiantes tuvo alegrías dobles, ya que los primeros puestos estuvieron representados por la institución local, demostrando así el buen nivel golfístico de la ciudad.

Modalidades. En este certamen se utilizaron dos modos de juego: Match Play (Individual) y Four Ball (Equipo). Con respecto a la primera, es una modalidad de puntuación del golf en el que un jugador o equipo gana un punto por cada hoyo en el que ha superado a sus oponentes, a diferencia del Stroke Play, en el que el número total de golpes se cuenta en una o más rondas de 18 hoyos. La segunda, es una modalidad muy usada en partidos entre amigos. Juega una pareja de dos jugadores contra otra. Cada jugador de una pareja juega su bola y puntúa en cada hoyo el resultado más bajo de cada bando. Gana el hoyo el bando que consiga el mejor resultado y no es necesario que los jugadores terminen el hoyo, si su resultado no va a contar para el partido. Esto último agiliza mucho el juego.

Triunfo histórico. Sacando a relucir toda su experiencia, Rafael Echenique supo manejar la ventaja que tenía a su favor y se consagró campeón del 82º Campeonato Argentino de Profesionales, que se disputó en el Golf Club General San Martín.

El puntano cerró con una ronda de 68 golpes, luego de cinco birdies y dos bogeys. Así, Echenique se suma al listado ilustre de campeones de este Campeonato y del Abierto Argentino, dos de los eventos más importantes de nuestro golf.