El Campeonato Entrerriano tuvo su segunda fecha en Colón

Las cristalinas aguas del río Uruguay, a la altura de la ciudad de Colón, fue el escenario natural donde se disputó la segunda fecha del Campeonato Entrerriano de Canotaje y SUP, certamen que es organizado por la Federación Entrerriana de Canotaje (FEC).
Participaron de esta competencia alrededor de 180 palistas, que llegaron a la Ciudad Paraíso desde distintas localidades. La capital entrerriana estuvo representada a través de la Escuela de canotaje expedición y aguas abiertas (Ecena), el Club Náutico Paraná (CNP) y el Paraná Rowing Club.
La tercera fecha del campeonato se disputará en Paraná, bajo la organización del Club Náutico. Será el fin de semana del 16 y 17 de mayo. Vale recordar que el inicio del torneo tuvo como sede también la capital provincial, pero en aquella oportunidad fue Rowing el organizador.
Los ganadores de cada prueba en Colón
K2 mixtos 3000 metros: Jazmín Schneider/Agustín Ratto (del Club Regatas Uruguay).
Travesías doble mixtos 3000 metros: Ramiro Bastida/Misol Rosso (Ecenaa).
K430 preinfantiles varones 1000 metros: Izan Valdez (Paraná Rowing Club).
K1 preinfantiles damas 1000 metros: Maite Tobal (Club Náutico Concordia).
K1 infantiles varones 2000 metros: Mateo Arlaud (CPCC).
K430 infantiles damas 2000 metros: Olivia Acosta Aguirres (PRC).
K1 menores varones 2000 metros: Santiago Fernández (CRU).
K1 menores damas 2000 metros: Malena Farías (EMCG).
K430 menores varones 2000 metros: Justino Cossani (CRU).
K430 menores damas 2000 metros: Alma Núñez (CNP).
K430 infantiles varones 2000 metros: Ignacio Firpo (PRC).
K1 infantiles damas 2000 metros: María Emilia Álvarez (EMCC).
SUP juniors varones 2000 metros: Lucas Benítez (CRG).
SUP master varones 200 metros sprint: Roberto Palacios (CRG).
K1 preinfantiles varones 2000 metros: Izan Valdez (PRC).
K2 infantiles varones 2000 metros: Victorio Farías/Ignacio Firpo (PRC).
SUP kids damas 500 metros: Elena Acosta (CRG).
K2 menores varones 2000 metros: Santiago Fernández/Ignacio Ratto (CRU).
K2 menores damas 2000 metros: Alegra Aranda/Alma Núñez (CNP).
SUP participativa 1500 metros open damas: Jazmín Barboza (CRG).
SUP participativa 1500 metros junior damas: Jasmin Bogliacino (CRG).
SUP participativa 1500 metros seniors damas: Natalia Derudi (CRG).
SUP participativa 1500 metros masters damas: Evelina López (CRG).
SUP participativa 1500 metros juniors varones: Lucas Benítez (CRG).
Paracanotaje K1 200 metros: Katya Unrrein (CRG).
K1 cadetes varones 12000 metros: Diego Maslein (CRU).
K1 cadetes damas 12000 metros: Ana Bernhardt (CRU).
K1 juniors varones 12000 metros: Iñaki Burruchaga (CRU).
K1 seniors varones 12000 metros: Agustín Ratto (CRU).
K1 seniors damas 12000 metros: Micaela Maslein (CNP).
K1 masters A varones 12000 metros: Maximiliano Etchevarne (CPCC).
K1 masters A damas 12000 metros: Sabrina Torres (CRC).
K1 masters B varones 12000 metros: Jorge Elola (CRU).
K1 masters C varones 12000 metros: Cristobal Caffa (Emcdu).
K1 masters D varones 12000 metros: Jorge Fernández (CRG).
C1 Cadete damas 12000 metros: Carmina Gómez Gusalli (CRG).
Paracanotaje K1 12000 metros: Katya Unrrein (CRG).
C1 Seniors A 12000 metros: Roberto Palacios (CRG).
K430 cadetes damas 12000 metros: Abril Núñez (CPCC).
K430 juniors varones 12000 metros: Santino Villamonte (CNP).
K430 seniors varones 12000: Uriel Verdala (CNP).
K430 masters A varones 12000 metros: Gastón Cecco (PRC).
K430 masters C varones 12000 metros: Alfredo Núñez (CPCC).
K450 más 35 varones 12000 metros: Ramino Bastida (Ecenaa).
Travesía simple menor 50 varones 12000 metros: Pablo Bourlot (CPCC).
Travesía simple más 50 varones 12000 metros: Hernán Rodríguez (CNP).
Minimaratón libre K1 6000 metros: Candela Pérez (EMCG).
SUP masters damas 3000 metros: Wanda Cáceres (CRG).
SUP seniors damas 3000 metros: Natalia Deruddi (CRG).
SUP juniors varones 3000 metros: Lucas Benítez (CRG).
SUP open damas 3000 metros: Jamín Barboza (CRG).
SUP masters C varones 5000 metros: Roberto Palacios (CRG).
Posta promocional a la bolsa: Alma Núñez, Yair Gerst, Santiago Fernández y Juan Cruz Esbert.
K2 cadete damas 12000 metros: Liz Espinosa y Ana Bernhardt (CRU).
K2 cadete varones 12000 metros: Diego Maslein y Joaquín Cergneux (CRU).
K2 senior varones 12000 metros: Daniel Dal Bo y Agustín Ratto (CRU).
K2 junior varones 12000 metros: Valentín Rossi y Tadeo Conde (Club de Salto).
K2 master B varones 12000 metros: Agustín Ríos y Gustavo Carrion (Emccdu).
K2 master B damas 12000 metros: Adriana Blatter y Abigail Rodríguez (CRU).
K2 master C varones 12000 metros: Cristóbal Caffa y Jorge Fernández (Emccdu/CRU).
K2 juniors damas 12000 metros: Constanza Díaz y Agostina Revallo (Club de Salto).
Travesía doble seniors varones 12000 metros: Lucano Gallino y Uriel Verdala (CNP).
Travesía doble seniors damas 12000 metros: Mabel Farías y Alexia Ponce (CNP).
Travesía doble seniors mixtos 12000 metros: Érica Riera y Diego Sanabria (Ecenaa).
Travesía doble más 50 varones 12000 metros: Euclides González y Germán Vukonich (CNP).
Minimaratón promocional: Avril Lencina (Emcg).