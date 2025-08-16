El campeón Platense logró su primera victoria en el Torneo Clausura

Por la quinta fecha de la Zona B, Platense derrotó como local 2 a 1 a San Lorenzo. Ronaldo Martínez marcó los dos tantos de Platense.

Platense venció por 2 a 1 a San Lorenzo en Vicente López por la quinta fecha de la Zona B del Torneo Clausura. De esta manera, el último campeón, conducido por el Kily González, logró su primera victoria en el actual campeonato.

Ronaldo Martínez convirtió los dos goles del Calamar, que sufrió la expulsión de Ignacio Vázquez a los 22 minutos y llegó a seis puntos, mientras que el Ciclón, que había empatado transitoriamente con un cabezazo de Elías Báez y se quedó con 10 jugadores por la roja a Alexis Cuello, quedó relegado al segundo puesto con ocho unidades.

Fue un primer tiempo verdaderamente cargado de tensión y polémica en Vicente López. Cuando el reloj no había alcanzado los cinco minutos iniciales del juego, un envío al área de Franco Baldassarra desde la mitad de la cancha se topó con un blooper increíble de Báez: el defensor rechazó mal, confundió a su arquero Orlando Gill y el paraguayo Martínez aprovechó para sacarle provecho con un cabezazo hacia un arco vacío.

El protagonismo se trasladó inmediatamente sobre la figura del árbitro Sebastián Martínez Beligoy, quien le mostró dos amarillas seguidas al capitán de Platense Vázquez con apenas segundos de diferencia. En medio de la protesta del banco local, el Ciclón usufructuó el desconcierto. Báez se redimió de su falencia en el gol de Tense y marcó el empate 1-1 tras la ejecución del tiro libre que había derivado en la roja Vázquez.

Pero el juez Martínez Beligoy todavía tenía un capítulo más clave en el trámite de la primera etapa: le mostró la segunda amarilla a Cuello a la media hora de juego tras haberlo amonestado por primera vez cuando el reloj oscilaba los 20 minutos, tras un encontronazo con Vázquez.

Quedaba todavía un capítulo en esta intensa primera parte en Vicente López: Ronaldo apareció en el corazón del área para empujar un centro rasante desde la izquierda de Franco Zapiola cuando se jugaba el tercer minuto de adición y así puso el 2-1 para el dueño de casa.

Platense aguantó y celebró

En el complemento, las revoluciones se redujeron y el Marrón trató de planchar el juego, meta que consiguió casi a lo largo de los últimos 45 minutos salvo por alguna aproximación esporádica de un Ciclón que no tuvo demasiadas ideas en la ofensiva pese a los espacios que se habían generado por las expulsiones del primer tiempo.

El dueño de casa estrechó si línea defensiva y ya casi no generó peligro, cómodo con entorpecer el juego a su rival para sostener la diferencia.

Sobre el final, se generó la última polémica: Ignacio Perruzzi le mostró al árbitro que le sangraba la nariz producto de un manotazo de Augusto Lotti que sacaron a la luz las repeticiones de la transmisión televisiva. El árbitro principal no observó la situación, pero tampoco fue llamado por Álvaro Carranza en el VAR, lo que generó la furia de Perruzzi y todo San Lorenzo, que entendía que ameritaba una expulsión del delantero adversario.