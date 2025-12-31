Apagón masivo en la previa de Fin de Año: hubo casi un millón de usuarios sin luz

Uno Entre Rios | El País | año

31 de diciembre 2025 · 11:28hs
Más de 19 mil usuarios de Edesur reportan cortes de luz en zonas de Capital Federal y el Conurbano Bonaerense en la previa de Fin de Año tras una “falla en la Subestación Bosques”. Se espera que a lo largo de la jornada de este miércoles se restablezca la totalidad del servicio. En la madrugada hubo casi un millón de afectados.

“Una falla en la Subestación Bosques generó una afectación que alcanza a diferentes subestaciones de Capital Federal y el Conurbano. Nuestros equipos técnicos ya se encuentran trabajando en la zona. El suministro será restablecido en etapas”, informa el comunicado de la empresa al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Sin embargo, cerca de las 8 el corte todavía era extenso con 19.563 usuarios sin energía eléctrica.

año Luz usuarios energía eléctrica Buenos Aires
