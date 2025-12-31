El Rowing anunció su Agenda de Verano con actividades

El Paraná Rowing Club presentó un avance de las actividades planteadas para el verano, una programación integral de acciones deportivas, culturales, sociales y comunitarias que se desarrollarán de diciembre a marzo, en todas las sedes del Club. Este martes se presentó oficialmente.
El Paraná Rowing Club presentó un avance de las actividades planteadas para el verano, una programación integral de acciones deportivas y culturales.
Con una agenda diversa y pensada para todas las edades, el Paraná Rowing Club propone un verano activo, de encuentro y disfrute, promoviendo el movimiento, el deporte, la vida saludable y la conexión con la naturaleza y la ciudad. Deportes de río y de cancha, actividades recreativas, culturales, espacios sociales y propuestas familiares conviven en una programación pensada para compartir, fortalecer vínculos y vivir el club en todo su potencial, aprovechando al máximo sus instalaciones e infraestructura.
Las actividades se realizarán en las diferentes sedes: Central, Yarará, Tortuguita y Playa. “Viví el Verano en el Rowing” refleja el espíritu del Club: un espacio inclusivo, activo y comunitario, donde cada persona encuentra su lugar y cada sede es protagonista y anfitriona en esta temporada que inició el 21 de diciembre, y culmina el 21 de marzo.
Las propuestas están pensadas para socios y abiertas al público general, quienes podrán acceder abonando el acceso a las sedes, cuando la actividad lo requiera.
En el marco de su proceso de modernización y mejora continua de la experiencia de los socios, el Club incorporó además la Sede Virtual, una nueva herramienta digital que permite acceder de manera ágil a información, servicios y actividades, ampliando y fortaleciendo la oferta de prestaciones institucionales.
Con múltiples opciones para disfrutar durante el verano y a lo largo de todo el año, el Paraná Rowing Club se consolida como un club familiar, accesible e innovador, comprometido con la vida activa y el encuentro comunitario.
Actividades confirmadas
-
Escuela de Skate Yarará – Temporada 2026
Inicio: viernes 2 de enero de 2026
Días: todos los miércoles y viernes
Horario: de 18:00 a 20:00
Lugar: Yarará
Categorías: infantil, juvenil y adulto
Facilitadores: Nahuel Mancini y Gianfranco.
-
Beach Vóley – Apertura de Temporada
Fecha: 3 de enero
Horario: desde las 17:30 h
Lugar: Cancha de Beach Vóley – Sede Central
Jornada de apertura de la temporada de beach vóley con propuestas deportivas y recreativas abiertas a toda la comunidad.
-
Música en vivo: César Miani
Juegos y partidos amistosos
Actividad para padres, hijos, jugadores y amigos
Evento abierto, sin distinción de nivel
1° Torneo Infantil de Pesca
Fecha: 8 de enero
Lugar: Playa – Sede Central
Destinatarios: niñas y niños de 6 a 11 años
Categorías
6, 7 y 8 años
9, 10 y 11 años
Modalidad
Carnada libre
Una caña por pescador
Muelle de pesca con 10 participantes por hora
Horarios
Primera categoría: de 16:00 a 18:00 h
Segunda categoría: de 18:00 a 19:30 h
Premios: Órdenes de compra en artículos de pesca en la Casa de la Carnada.
Inscripción Gratuita. Enviar nombre y apellido del participante al teléfono 343 6 217 656.
Cupos limitados: 20 participantes por categoría.
El sector contará con guardavidas. Los padres acompañan como espectadores.
-
Navegantes del Arte (actividad permanente)
Inicio: jueves 8 de enero de 2026
Día y horario: jueves de 10:00 a 11:00
Modalidad: taller mensual
Lugar: Sede Playa
Destinatarios: infancias de 5 a 10 años, socios y no socios
Espacio creativo en contacto con la naturaleza, inspirado en el río y su entorno, orientado al desarrollo de la sensibilidad artística y el juego mediante la creación de obras con diversos materiales. Materiales incluidos. No se suspende por lluvia. Facilitadora: Sofía Martínez.
-
Campus de Verano – Juveniles Hockey
Fecha: del 6 al 30 de enero
Lugar: Tortuguitas
-
DJ César Miani
17 de enero – Tortuguitas
24 de enero – Playa, junto a evento especial
-
Básquet 3x3, Demo Skate y Demo Breakdance
Fecha: 24 de enero
Lugar: Sede Central
-
Desafío Remeros
Fecha: 31 de enero
Lugar: Sede Central
-
Carlos Ullian y cena
Fecha: 31 de enero
Lugar: Playa
Febrero 2026
-
7 de febrero – Playa: Regata de Vela
7 de febrero – Tortuguitas: Seven Libre Mamis Hockey
14 de febrero – Playa: Cena Romántica de San Valentín
Del 14 al 18 de febrero – Tortuguitas: Copa Triangular de Carnaval – Hockey
15 de febrero – Playa: Fiesta de Carnaval
21 de febrero – Costanera: Maratón Nocturno
Del 21 al 22 de febrero – Tortuguitas: Seven Libre Plantel Hockey Damas Blanco
28 de febrero – Playa: DV8
Marzo 2026
-
14 de marzo – Sede Central: Clínica para Deportistas de Remo
21 de marzo – Playa: Trekking en la Isla