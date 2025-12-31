El Rowing anunció su Agenda de Verano con actividades

Uno Entre Rios | Ovación | Rowing

El Paraná Rowing Club presentó un avance de las actividades planteadas para el verano, una programación integral de acciones deportivas y culturales.

31 de diciembre 2025 · 10:30hs
El Paraná Rowing Club presentó un avance de las actividades planteadas para el verano, una programación integral de acciones deportivas, culturales, sociales y comunitarias que se desarrollarán de diciembre a marzo, en todas las sedes del Club. Este martes se presentó oficialmente.

Con una agenda diversa y pensada para todas las edades, el Paraná Rowing Club propone un verano activo, de encuentro y disfrute, promoviendo el movimiento, el deporte, la vida saludable y la conexión con la naturaleza y la ciudad. Deportes de río y de cancha, actividades recreativas, culturales, espacios sociales y propuestas familiares conviven en una programación pensada para compartir, fortalecer vínculos y vivir el club en todo su potencial, aprovechando al máximo sus instalaciones e infraestructura.

El Torneo Regional del Litoral 2026 comenzará con el clásico Rowing–Estudiantes.

El Torneo Regional del Litoral 2026 comenzará con el clásico Rowing-Estudiantes

Hockey sobre patines: Rowing festejó en la categoría Junior.

Hockey sobre patines: Rowing festejó en la categoría Junior

Las actividades se realizarán en las diferentes sedes: Central, Yarará, Tortuguita y Playa. “Viví el Verano en el Rowing” refleja el espíritu del Club: un espacio inclusivo, activo y comunitario, donde cada persona encuentra su lugar y cada sede es protagonista y anfitriona en esta temporada que inició el 21 de diciembre, y culmina el 21 de marzo.

LEER MÁS: Rowing concretó la adquisición de casi 9 hectáreas para su expansión deportiva e institucional

Las propuestas están pensadas para socios y abiertas al público general, quienes podrán acceder abonando el acceso a las sedes, cuando la actividad lo requiera.

En el marco de su proceso de modernización y mejora continua de la experiencia de los socios, el Club incorporó además la Sede Virtual, una nueva herramienta digital que permite acceder de manera ágil a información, servicios y actividades, ampliando y fortaleciendo la oferta de prestaciones institucionales.

Con múltiples opciones para disfrutar durante el verano y a lo largo de todo el año, el Paraná Rowing Club se consolida como un club familiar, accesible e innovador, comprometido con la vida activa y el encuentro comunitario.

Actividades confirmadas

  • Escuela de Skate Yarará – Temporada 2026

Inicio: viernes 2 de enero de 2026

Días: todos los miércoles y viernes

Horario: de 18:00 a 20:00

Lugar: Yarará

Categorías: infantil, juvenil y adulto

Facilitadores: Nahuel Mancini y Gianfranco.

  • Beach Vóley – Apertura de Temporada

Fecha: 3 de enero

Horario: desde las 17:30 h

Lugar: Cancha de Beach Vóley – Sede Central

Jornada de apertura de la temporada de beach vóley con propuestas deportivas y recreativas abiertas a toda la comunidad.

LEER MÁS: Remo: Cuatro talentos del Rowing se lucieron en el Nacional de Tigre

  • Música en vivo: César Miani

  • Juegos y partidos amistosos

  • Actividad para padres, hijos, jugadores y amigos

  • Evento abierto, sin distinción de nivel

  • 1° Torneo Infantil de Pesca

Fecha: 8 de enero

Lugar: Playa – Sede Central

Destinatarios: niñas y niños de 6 a 11 años

Categorías

6, 7 y 8 años

9, 10 y 11 años

Modalidad

Carnada libre

Una caña por pescador

Muelle de pesca con 10 participantes por hora

Horarios

Primera categoría: de 16:00 a 18:00 h

Segunda categoría: de 18:00 a 19:30 h

Premios: Órdenes de compra en artículos de pesca en la Casa de la Carnada.

Inscripción Gratuita. Enviar nombre y apellido del participante al teléfono 343 6 217 656.

Cupos limitados: 20 participantes por categoría.

El sector contará con guardavidas. Los padres acompañan como espectadores.

  • Navegantes del Arte (actividad permanente)

Inicio: jueves 8 de enero de 2026

Día y horario: jueves de 10:00 a 11:00

Modalidad: taller mensual

Lugar: Sede Playa

Destinatarios: infancias de 5 a 10 años, socios y no socios

Espacio creativo en contacto con la naturaleza, inspirado en el río y su entorno, orientado al desarrollo de la sensibilidad artística y el juego mediante la creación de obras con diversos materiales. Materiales incluidos. No se suspende por lluvia. Facilitadora: Sofía Martínez.

  • Campus de Verano – Juveniles Hockey

Fecha: del 6 al 30 de enero

Lugar: Tortuguitas

  • DJ César Miani

17 de enero – Tortuguitas

24 de enero – Playa, junto a evento especial

  • Básquet 3x3, Demo Skate y Demo Breakdance

Fecha: 24 de enero

Lugar: Sede Central

  • Desafío Remeros

Fecha: 31 de enero

Lugar: Sede Central

  • Carlos Ullian y cena

Fecha: 31 de enero

Lugar: Playa

Febrero 2026

  • 7 de febrero – Playa: Regata de Vela

  • 7 de febrero – Tortuguitas: Seven Libre Mamis Hockey

  • 14 de febrero – Playa: Cena Romántica de San Valentín

  • Del 14 al 18 de febrero – Tortuguitas: Copa Triangular de Carnaval – Hockey

  • 15 de febrero – Playa: Fiesta de Carnaval

  • 21 de febrero – Costanera: Maratón Nocturno

  • Del 21 al 22 de febrero – Tortuguitas: Seven Libre Plantel Hockey Damas Blanco

  • 28 de febrero – Playa: DV8

Marzo 2026

  • 14 de marzo – Sede Central: Clínica para Deportistas de Remo

  • 21 de marzo – Playa: Trekking en la Isla

Rowing agenda verano actividades
