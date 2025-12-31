Uno Entre Rios | Ovación | Gabriel Arias

Gabriel Arias se despidió de Racing con un sentido mensaje

El arquero Gabriel Arias llegó a la Academia en 2018 y cierra su exitoso ciclo en la institución de Avellaneda.

31 de diciembre 2025 · 12:14hs
Gabriel Arias ganó seis títulos custodiando la valla Albiceleste.

El arquero argentino nacionalizado chileno Gabriel Arias se despidió de Racing, con un comunicado en el que afirmó que fue un “privilegio” haber sido capitán y campeón con la Academia. El guardameta de 38 años le agradeció a sus familiares, compañeros, dirigentes, auxiliares del club y a los hinchas, a los cuales catalogó de “los grandes protagonistas de esta historia”.

Arias había llegado al club en 2018 luego de pasar por Unión La Calera de Chile y habiendo tenido un ciclo de cuatro años en Defensa y Justicia, club en el que empezó a ganar popularidad en el fútbol argentino.

Siendo parte grande de la historia de Racing, y tras siete años defendiendo sus colores, el arquero Gabriel Arias se despidió de la Academia.

Arias se despide de Racing habiendo llegado al club en mediados de 2018, luego de disputar 254 partidos y habiendo ganado la Superliga 2018/2019 y su respectivo Trofeo de Campeones, así como también el Trofeo de 2022, la Supercopa Internacional de 2023 y, en el plano internacional, la Copa Sudamericana de 2024 y la Recopa Sudamericana de este año.

El mensaje de Gabriel Arias

