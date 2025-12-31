Uno Entre Rios | Policiales | Victoria

Tragedia en Victoria: dos trabajadoras murieron en un incendio en un local gastronómico

Un incendio ocurrido anoche en una rotisería de Victoria dejó como saldo la muerte de dos jóvenes trabajadoras.

31 de diciembre 2025 · 07:02hs
Anoche, pasadas las 22:30, se produjo un trágico incendio en una vivienda ubicada en la intersección de calles Camoirano y Matheu, en la localidad de Victoria, donde funcionaba una rotisería y cocina que funcionaba bajo el nombre de “Costa Rica”. Al lugar acudieron Bomberos Voluntarios, junto a otras fuerzas de emergencia, quienes lograron sofocar el fuego. Lamentablemente, y pese al rápido accionar, dos jóvenes mujeres que trabajaban en el lugar perdieron la vida. Las víctimas fueron identificadas como Natalia García y Agustina Cabrera

Fabián Daydé, jefe de Bomberos Voluntarios de Victoria, informó a LT 39 que el cuartel fue alertado por un incendio que en un primer momento se presumía afectaba a una vivienda familiar. Al arribar al lugar, el personal se encontró con un incendio generalizado. Tras lograr controlar las llamas, se constató que no se trataba de una casa familiar, sino de un espacio que funcionaba como cocina y rosticería, de acuerdo a los vestigios hallados en el lugar.

Hallazgo

Luego de sofocar el fuego, los bomberos hallaron a dos mujeres mayores de edad sin vida en el interior del lugar. Daydé explicó que el control del incendio fue inmediato, aunque las tareas se extendieron posteriormente debido a la presencia de focos secundarios y terciarios, además de trabajos de enfriamiento y remoción de elementos que representaban riesgo.

Uno de los principales peligros detectados fue la existencia de varias garrafas, lo que implicaba un alto riesgo tanto para el personal interviniente como para los vecinos, debido a su importante poder de combustión.

