Eduardo Vieyra volcó sus conocimientos sobre la lucha al papel

UNO habló con Vieyra, quien contó sobre el origen de su obra y los propósitos por los que la llevó a cabo.

De qué trata el libro de Eduardo Vieyra

“En el libro traté de plasmar muchos años de estudios y la aplicación de esos estudios en la academia, tanto con mis alumnos como conmigo mismo. Puse en práctica un montón de teorías que saqué de investigaciones científicas sobre la disciplina, sobre la teoría del entrenamiento que es muy general. Uno como entrenador debe saber sacar lo que le sirve para el deporte. Como me gusta escribir fui escribiendo mis conclusiones y así se fue formando el libro”, contó.

—¿Cuáles fueron los temas que tocaste ahora que no lo habías hecho en tu primer libro?

—En este caractericé más el deporte. En el anterior libro fui a los puntos más prácticos y ahora pude explayarme más. Por ejemplo, en el primer capítulo hablé sobre las características del jiu jitsu. Ahí explico sobre la ciencia del ejercicio que estudiaron las respuestas del cortisol durante un entrenamiento, la intensidad de la lucha del jiu jitsu que se mide a través del lactato, la frecuencia cardíaca durante la lucha y demás cuestiones. Yo como entrenador trato de ir aprendiendo todo el tiempo cosas nuevas que me sirvan para ir mejorando como profesional, lo cual genera que no haga siempre lo mismo y por eso hay cosas que he variado en los trabajos que realizo entre que escribí mi primer libro con el segundo.

—¿Es muy demandante estudiar la teoría de la disciplina?

—La verdad que sí, te lleva varias horas de lectura. Hay muchísimo material teórico de entrenamiento. Yo tengo una maestría en la fisiología del ejercicio, que es uno de mis temas favoritos. Aprender a leer estadísticas y aprender a leer investigación científica, que no es lo mismo que un libro, te demanda horas de estar frente a un libro o la computadora buscando información de calidad. Es mucho el tiempo que le dedico al jiu jitsu ya sea estudiando, planificando los entrenamientos o junto a mis alumnos en la academia.

—¿Cuán producente es conocer la teoría para mejorar la práctica?

—Mucho. Esa es una influencia de los maestros que tuve sobre la ciencia del ejercicio. Tuve un gran profe en el profesorado y la licenciatura, Guillermo Fernández, quien siempre nos remarcó que la teoría y la práctica debían ir de la mano, y es lo que hice desde que estaba en el profesorado. Rodrigo Merlo, que es doctor en la ciencia del ejercicio y es un profe argentino que está en México, inculca la necesidad de poder justificar todo lo que hacemos en la academia, ya sea la entrada en calor, los ejercicios en la etapa principal y en la etapa final de la práctica; porqué tal ejercicio en la primera semana y el otro en la segunda. Tener fundamentos de lo que hago es lo que aplico en mi profesión.

—¿Te fue fácil volcar tus investigaciones en el papel?

—Mi mamá es profesora de literatura y en mi casa me inculcaron la lectura. Desde chico tenía ganas de escribir un libro. A escribir aprendí escribiendo, fui mejorando ese aspecto y escribo pensando en que doy una clase, por lo que trato de hacer fácil lo que es difícil para que el lector entienda sin esforzarse. Eso viene de mi rol como docente.

Sus alumnos lo dejaron bien parado

Cinco alumnos de la Academia Vieyra Jiu Jitsu se presentaron en el AJP Tour que se disputó en Maldonado, Uruguay, donde obtuvieron destacados resultados, logrando ocho medallas en las distintas modalidades.