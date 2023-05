Echagüe suma triunfos mientras sigue preparándose

Embed

En pleno crecimiento

Sobre el presente de Echagüe en el Torneo Provincial, Oscar Monzón afirmó en diálogo con UNO que el equipo se encuentra en pleno crecimiento.

“Comenzamos un poco tarde la preparación, es decir que no pudimos hacer pretemporada. Entonces eso no pasa factura desde lo físico, pero estamos trabajando en eso en el Provincial para agarrar ritmo de cara a lo que es nuestro principal objetivo que es el Torneo Regional del Litoral. El fin de semana nos fue bien, quizás no como queríamos. La realidad es que se dan partidos muy trabados y eso no nos deja desarrollar el juego que nosotros queremos. Por suerte pudimos ganar los partidos que jugamos, pero necesitamos mejorar”, afirmó uno de los entrenadores del AEC, quien dirige junto a Facundo Pross y Hernán Mendoza.

Sobre el nivel que están desarrollando, Monzón expresó: “No es el ideal. Sabemos que Santa Fe mejoró muchísimo o bien nosotros retrocedimos un poco y nos está costando hacer un buen juego”.

Rugby Femenino.jpg Echagüe enfrentó a Los Espinillos en uno de los partidos. Prensa Los Espinillos

En cuanto a la organización del Provincial Femenino, Monzón dejó en claro que los equipos hacen un esfuerzo tremendo para cumplir con las fechas.

“Creo que hay un tema importante que nos complica todo y es el económico. Creo que la Unión lo debe tener en cuenta porque por ejemplo nuestro caso vamos a tener dos viajes largos. El que hicimos a Chajarí que fue de 350 kilómetros y el 11 de junio tenemos que ir a Gualeguaychú. Es cierto también que no hay clubes cerca para nosotros, porque Capibá no presentó equipo, Cultural tampoco en Mayores y eso hace que debamos viajar siempre a la Costa del Uruguay. A eso hay que sumarle los partidos amistosos que nos exigen jugar y el costo del tercer tiempo. Es muy complicado el tema económico, creo que nos está matando a lo que estamos en el Desarrollo”, finalizó.

Las Juveniles

En Chajarí también se jugaron partidos en Juveniles y los resultados que se registraron fueron: Los Espinillos 12-Curiyú 0; Cultural 22-Los Espinillos 0 y Curiyú 10-Cultural 7.

Citación nacional

Con la presencia de dos entrerrianas, el seleccionado argentino Femenino denominado Las Yaguaretés realizará desde el jueves y hasta el domingo una nueva concentración nacional. La actividad será en Casa Pumas con la presencia de la villaguayense Antonella Reding y de la concordiense María Paula Pedrozo, según informó el sitio tercertiemporugby.com.ar.

El objetivo es continuar con la preparación de cara al certamen clasificatorio para los Juegos Olímpicos que se desarrollará en junio en Montevideo.