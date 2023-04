El Negro viene de perder ante Colón de Santa Fe el viernes en su cancha en un partido ofensivo muy pobre que le impidió meterse en los playoff de manera directa. A pesar de venir de ganar dos partidos afuera (Tucumán e Independiente) en una de gira de cuatro juegos en cinco días, la realidad es que el equipo no pudo ganar los últimos dos partidos como local (perdió ante Montmartre). “Este es un equipo que se recicla constantemente. Los internos tuvieron uno de los partidos más pobres de la temporada contra un equipo que tiene un gran poder interior. Pero estoy seguro de que el partido que viene van a mejorar porque lo han hecho antes. Esperamos ansiosos ese partido, es un desgaste más, pero la carrera nuestra ha sido en esa sintonía durante toda la temporada”, sostuvo el entrenador en diálogo con Ovación al término del partido ante Colón.

Los playoffs

Los cuatro mejores de cada conferencia clasificaron directo a los cuartos de final y serán locales en dicha instancia, sin tener que pasar por el proceso de Reclasificación. No obstante, hay dos instancias de repechaje previas. En primera lugar, una etapa de play-in entre cuatro equipos que otorga dos lugares para la Reclasificación posterior. Esta última estará compuesta por ocho equipos del que saldrán cuatro para disputar los cuartos de final.

El play-in propiamente dicho se disputará entre los clasificados del 11º al 14º puesto de cada conferencia. Será a un único partido en cancha del mejor ubicado. Lo harán de la siguiente manera: 11º (Echagüe) vs 12º (Rivadavia). 13º (Jáchal) vs 14º (Salta).

El ganador del cruce entre el 11º vs el 12º ingresará directamente a la Reclasificación. Mientras que el perdedor deberá jugar ante el ganador del cruce entre el 13º vs el 14º para definir la última plaza para la Reclasificación. Una vez definidos los equipos surgidos del play-in, comenzará la etapa de Reclasificación. La misma será al mejor de tres partidos en formato 1-2, es decir, comenzando en la cancha del peor clasificado. Los ganadores de cada llave accederán a los cuartos de final. Y será de la siguiente manera: 5º vs 12º; 6º vs 11º; 7º vs 10º; 8º vs 9º. Una vez finalizada la etapa, se reordenarán los cuatro equipos clasificados basándose en su récord de la fase regular y cruzarán contra los cuatro mejores de cada conferencia que ya se encontraban clasificados esperando rival