echague lna.mp4 Echagüe perdió ante Colón y jugará play inn el martes

El inicio del juego fue parejo. Si bien ambos arrancaron con bajo goleo, cada punto que se sumaba, prometía ser un envión para el resto de los jugadores. De esta manera, en el primer descanso breve Echagüe parecía firme y decidido, yendo al banco con confianza.

La visita, comandada por Juan Siemenczuk, no bajó los brazos dado que el partido recién iniciaba. Seguidamente, y siguiendo las indicaciones, Colón fue contundente y pasó al frente en el marcador (34-39). Reanudando el encuentro, los de Paraná buscaron de todas maneras poder cambiar la historia que se estaba escribiendo en su casa, mas la tarea del sabalero a nivel defensivo era contundente. Su ataque fue variado, ya que no dependió de un nombre sino que su rotación dio lugar a que todos tuvieran su momento. Para cerrar el partido, Echagüe comenzó a convertir y agilizar su juego, aunque Colón respondió, no perdonó y no dejó que la diferencia fuera menor a 10 unidades. Finalmente el encuentro culminó por una diferencia de 6 puntos, cerrando en 71 - 77.

Los goleadores del partido fueron, para Echagüe, Joaquín Fernández con 15 puntos, y para la visita Luca Chiapella con 16 unidades. Con esta victoria, Colón finalizó con récord de 16-16, igualando en regsitro a Villa San Martín por el séptimo escalón de la tabla. Pero arrastraba una sanción del triunfo ante Libertad del 22/11, por lo que, tal cual lo previsto y anunciado, se le descontaron dos puntos al finalizar la fase regular.

De esta manera, quedó igualado en puntaje con Echagüe, que finalizó con récord de 14-18, pero el desempate entre ambos quedó para los santafesinos por tan solo un punto. El 22/10, Echagüe se impuso como visitante por cinco puntos, mientras que Colón ganó el duelo de esta noche por seis.

Ante este panorama, Colón aseguró la última plaza directa a la Reclasificación, donde enfrentará a Villa San Martín con desventaja de localía en formato 1-2. Echagüe, por su parte, será local este martes 4/4 ante Rivadavia Básquet por el Play-In. De ganar, cruzará en la Reclasficación con Independiente BBC de Santiago del Estero. En caso de perder, tendrá una chance más en el Play-In contra el ganador del duelo entre Jáchal y Salta Basket.