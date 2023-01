Echagüe no pudo con GEPU y cayó 80 a 70 en San Luis. El equipo de Paraná continuará la gira de la Liga Argentina en Mendoza. Este martes se medirá con Rivadavia

Echagüe no pudo con GEPU en un final apretado

Tras un final apretado en el “Emilio Perazzo”, Echagüe no pudo con GEPU y cayó 80 a 70 y se afianza en las posiciones altas de la Conferencia Norte de La Liga Argentina. Los destacados del partido fueron Randall Haynes (22 pts, 5 reb, 4 as) para Gepu y German González (16 pts, 4 reb, 3 as) para el conjunto de Entre Ríos.