Echagüe - Hindú, unidos otra vez por el apellido Musante

“Me va a costar, pero voy a tener que ir a verlo”, dijo entre risas el actual entrenador del club Estudiantes, entidad donde precisamente dirigió al base/escolta.

Lucas Musante.jpg Lucas Musante espera seguir creciendo como jugador, ahora en Echagüe. UNO / Juan Manuel Hernández

En tanto, con un par de entrenamientos en su nuevo club, Lucas se mostró entusiasmado con lo que puede hacer el equipo en la segunda parte del torneo.

“Va a ser una experiencia linda, lo voy a disfrutar más porque estoy en mi ciudad y me va a servir para seguir aprendiendo. Encontré un grupo muy unido, eso es muy lindo porque es la clave para poder hacer cosas importantes. Nos estamos preparando bien para volver con todo y con tres partidos afuera del Butta (Montmartre de Catamarca, Independiente de Santiago del Estero y Salta Basket). Espero que nos vaya bien, porque tenemos que sumar de visitante. Es algo pendiente que tiene el equipo”, indicó en diálogo con UNO.

El jugador sabe que el AEC, con un récord 4-8, deberá mejorar si pretende escalar en la tabla de posiciones.

“Creo que todos los partidos que perdió Echagüe, salvo uno, los perdió por poco margen y eso te da la pauta que es un torneo parejo. Por eso queremos sumar, ver para qué estamos y tratar de llegar lo más arriba posible”, afirmó.

El paso por Ameghino en su primer paso por Liga Argentina fue tomada de buena manera por el base, quien ahora espera tener protagonismo en su nuevo equipo.

“La experiencia en Ameghino fue muy buena, estuve muy cómodo, me trataron de diez y me volví para replantearme lo que quería hacer. Pero súper feliz de haber estado allá”, afirmó quien de chico tuvo como referente a Nicolás Agasse (pudo jugar con él en Olimpia).

Por su parte, su papá Eduardo se mostró feliz por este paso en la carrera de Lucas, más allá aquella histórica rivalidad con Echagüe que vivió en carne propia.

“Sé que es importante para él, para sumar experiencia. No soy de meterme mucho en su carrera, solo lo puedo aconsejar en algunas cosas. Ahora tiene una buena oportunidad para mostrarse, es chico, todavía tiene un camino largo por recorrer. Se dio lo de Echagüe y estoy contento porque está acá, con su familia y sus amigos”, sostuvo.

Al haberlo dirigido, Eduardo Musante sabe las cosas que su hijo le puede aportar al equipo paranaense.

“Es difícil hablar como padre, pero lo dirigí y te puedo decir que es un chico que lee muy bien el juego, hay que estar muy atento a los pases. A medida que vaya sumando minutos va a tomar más confianza y eso lo va a ayudar a él y al equipo. Ahora puede tener más chances que en Ameghino que es un club muy competitivo y que quizás apunta a otra cosa. Esto le va a servir para volver a Villa María el día de mañana o a otro club”, expresó.

Por último, el referente de Hindú recordó los momentos dorados que el desaparecido club tuvo en la década del 90.

“Fue una época muy linda donde había grandes jugadores y equipos muy difíciles, pero bueno me tocó jugar en contra de Echagüe siempre. Tuve la oportunidad de ir a Echagüe varias veces pero siempre dije que no. Hoy me toca alentarlo desde afuera (risas). Lucas sabe que va a tener todo mi apoyo más allá de cualquier rivalidad”, finalizó.