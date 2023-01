Echagüe cayó con Rivadavia y hoy tiene otra chance 

El arranque del juego presentó mucha intensidad defensiva. No se permitieron correr y encontraron goles en los ataques fijos. Rivadavia tuvo la gran conducción de Sampaulise (4 asistencias), quien repartió a los internos en sus caídas. El equipo de Paraná tuvo el dominio de Zulberti bajo el cristal (8 puntos). Soares (5 puntos), con velocidad, rompió líneas y encontró sus lanzamientos. Sobre el cierre del periodo el naranja tomó la ventaja, 18-14.

Echagüe no pudo con GEPU en un final apretado

El segundo período demostró paridad. El naranja apostó por el juego interno desde el poste bajo. Encontró a Cravero (6 puntos) y los cortes de Francese (6 puntos). Del otro lado, Fernández Bautista y Bandeo (4 puntos cada uno) fueron las principales armas. Zulberti realizó un gran aporte con la carga de rebotes (7 en total, 4 en ofensiva). Tras un parcial parejo, el naranja se fue al descanso largo con la ventaja, 34-29.

Rivadavia estuvo más ordenado en los primeros minutos del tercer cuarto. Sampaulise (5 puntos) y Arancibia (4 puntos) fueron los encargados de llevar la ventaja a +9. Bonell ordenó a su equipo, utilizó una gran rotación y de a poco se metió en juego nuevamente. El equipo de Entre Ríos se hizo más fuerte atrás y recuperó balones para correr. González (5 puntos) descontó para volver a dos posesiones de diferencia en el score. Entraron a jugar los últimos diez minutos de la noche 53-47.

Andrés fue vital para el equipo que dirige Andreoli en el último cuarto. Tuvo participación en todos lados. Desde la conducción repartió, realizó dos grandes bloqueos, y anotó. Llevó al local a hacerse de nuevo con la ventaja. Echagüe no desesperó y revivió desde atrás. Salió a presionar medio campo, recuperó pelotas (4) y llegó a ponerse -1. Entraron a jugar los últimos segundos con la ventaja siempre para los mendocinos, pero no superando una posesión. Andrés sumó un libre para darle ventaja de +2 a Rivadavia. Echagüe tuvo la última, y con dos rebotes ofensivos no pudo concretar. Bocina final y festejo para Rivadavia en Mendoza por 70 a 68.

Informe: Rivadavia Básquet