Dos argentinos fueron eliminados del Australian Open

Facundo Díaz Acosta y Alex Barrena perdieron ante el serbio Dusan Lajovic y el estadounidense Tristan Boyer, en los clasificatorios del Australian Open.

Los tenistas argentinos Facundo Díaz Acosta y Alex Barrena cayeron ante el serbio Dusan Lajovic y el estadounidense Tristan Boyer, respectivamente, y quedaron eliminados en los clasificatorios del tradicional Australian Open , el primer torneo de Grand Slam de la temporada.

El bonaerense de 25 años cayó ante el experimentado Lajovic, de 35 años, en un partido muy disputado, que culminó 7(7)- 6(3), 5-7 y 6-3 a favor del europeo. Esta derrota ante Lajovic fue la primera de Díaz Acosta ante este rival, luego de ganarle en el único encuentro entre ambos en los cuartos de final del Argentina Open 2024.

Por su parte, en otro disputado partido, Barrena perdió con Boyer, de 24 años por un resultado de 6-2, 6(4)-7(7) y 6-2. Al igual que Díaz Acosta con Lajovic, esta fue la primera derrota de Barrena ante este rival, luego de lo que fue el triunfo en la primera ronda del Uruguay Open del año pasado.

Los argentinos en el Australian Open

Así, solo tres argentinos quedaron de pie en los clasificatorios masculinos ya que Genaro Olivieri quedó eliminado este domingo ante el croata Dino Prizmic: Marco Trungellitti que venció al local Phillip Sekulic; Román Burruchaga y Juan Pablo Ficovich, ambos sin debutar aún.

En paralelo, en los clasificatorios femeninos, la argentina Jazmín Ortenzi remontó ante la francesa Alice Rame y la venció por un resultado de 5-7, 6-3 y 6-4.