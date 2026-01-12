Uno Entre Rios | Ovación | Australian Open

Dos argentinos fueron eliminados del Australian Open

Facundo Díaz Acosta y Alex Barrena perdieron ante el serbio Dusan Lajovic y el estadounidense Tristan Boyer, en los clasificatorios del Australian Open.

12 de enero 2026 · 17:09hs
Díaz Acosta quedó afuera del Australian Open.

Díaz Acosta quedó afuera del Australian Open.

Los tenistas argentinos Facundo Díaz Acosta y Alex Barrena cayeron ante el serbio Dusan Lajovic y el estadounidense Tristan Boyer, respectivamente, y quedaron eliminados en los clasificatorios del tradicional Australian Open, el primer torneo de Grand Slam de la temporada.

El bonaerense de 25 años cayó ante el experimentado Lajovic, de 35 años, en un partido muy disputado, que culminó 7(7)- 6(3), 5-7 y 6-3 a favor del europeo. Esta derrota ante Lajovic fue la primera de Díaz Acosta ante este rival, luego de ganarle en el único encuentro entre ambos en los cuartos de final del Argentina Open 2024.

Sportivo San Salvador es el segundo equipo entrerriano que anunció la renuncia de su plaza. 

Sportivo San Salvador y BH de Gualeguay se bajaron de la Liga Federal

Xabi Alonso había llegado para reemplazar a Carlo Ancelotti.

Xabi Alonso dejó de ser el entrenador del Real Madrid

Por su parte, en otro disputado partido, Barrena perdió con Boyer, de 24 años por un resultado de 6-2, 6(4)-7(7) y 6-2. Al igual que Díaz Acosta con Lajovic, esta fue la primera derrota de Barrena ante este rival, luego de lo que fue el triunfo en la primera ronda del Uruguay Open del año pasado.

Los argentinos en el Australian Open

Así, solo tres argentinos quedaron de pie en los clasificatorios masculinos ya que Genaro Olivieri quedó eliminado este domingo ante el croata Dino Prizmic: Marco Trungellitti que venció al local Phillip Sekulic; Román Burruchaga y Juan Pablo Ficovich, ambos sin debutar aún.

En paralelo, en los clasificatorios femeninos, la argentina Jazmín Ortenzi remontó ante la francesa Alice Rame y la venció por un resultado de 5-7, 6-3 y 6-4.

Australian Open Facundo Díaz Acosta Grand Slam Tenis
Noticias relacionadas
Central Entrerriano festejó en el estadio José María Bértora. 

Liga Argentina: triunfos de Central Entrerriano y La Unión

detienen a rugbiers por una pelea callejera en pinamar

Detienen a rugbiers por una pelea callejera en Pinamar

regional amateur: suspenden partido por agresion al arbitro

Regional Amateur: suspenden partido por agresión al árbitro

River ganó en Montevideo.

River Plate le ganó a Millonarios de Colombia en el primer amistoso de la temporada

Ver comentarios

Lo último

Dos argentinos fueron eliminados del Australian Open

Dos argentinos fueron eliminados del Australian Open

Museo del Mate en Buenos Aires: Un ritual después de la sagrada siesta

Museo del Mate en Buenos Aires: "Un ritual después de la sagrada siesta"

Sportivo San Salvador y BH de Gualeguay se bajaron de la Liga Federal

Sportivo San Salvador y BH de Gualeguay se bajaron de la Liga Federal

Ultimo Momento
Dos argentinos fueron eliminados del Australian Open

Dos argentinos fueron eliminados del Australian Open

Museo del Mate en Buenos Aires: Un ritual después de la sagrada siesta

Museo del Mate en Buenos Aires: "Un ritual después de la sagrada siesta"

Sportivo San Salvador y BH de Gualeguay se bajaron de la Liga Federal

Sportivo San Salvador y BH de Gualeguay se bajaron de la Liga Federal

Xabi Alonso dejó de ser el entrenador del Real Madrid

Xabi Alonso dejó de ser el entrenador del Real Madrid

Balazo en la cabeza: máxima preocupación por un hombre herido en barrio Toma Nueva

Balazo en la cabeza: máxima preocupación por un hombre herido en barrio Toma Nueva

Policiales
Balazo en la cabeza: máxima preocupación por un hombre herido en barrio Toma Nueva

Balazo en la cabeza: máxima preocupación por un hombre herido en barrio Toma Nueva

San Benito: un hombre fue detenido en contexto de violencia de género

San Benito: un hombre fue detenido en contexto de violencia de género

Paraná: arrestos por robos, incumplimiento de prisión domiciliaria y violencia de género

Paraná: arrestos por robos, incumplimiento de prisión domiciliaria y violencia de género

Paraná: preso con arresto domiciliario no estaba en su casa porque salió a pagar cuentas

Paraná: preso con arresto domiciliario no estaba en su casa porque salió a "pagar cuentas"

Paraná: joven atacó a puñaladas a su padre en el camping Toma Vieja

Paraná: joven atacó a puñaladas a su padre en el camping Toma Vieja

Ovación
Sportivo San Salvador y BH de Gualeguay se bajaron de la Liga Federal

Sportivo San Salvador y BH de Gualeguay se bajaron de la Liga Federal

Regional Amateur: suspenden partido por agresión al árbitro

Regional Amateur: suspenden partido por agresión al árbitro

Liga Argentina: triunfos de Central Entrerriano y La Unión

Liga Argentina: triunfos de Central Entrerriano y La Unión

Xabi Alonso dejó de ser el entrenador del Real Madrid

Xabi Alonso dejó de ser el entrenador del Real Madrid

Dos argentinos fueron eliminados del Australian Open

Dos argentinos fueron eliminados del Australian Open

La provincia
Concordia: La morgue tiene una guardia y nunca queda sola

Concordia: "La morgue tiene una guardia y nunca queda sola"

De Ushuaia a Alaska, la aventura de una pareja que pasó por Paraná antes de salir a la ruta

De Ushuaia a Alaska, la aventura de una pareja que pasó por Paraná antes de salir a la ruta

Tatuaje: Tendencias, costos y cuidados esenciales en el mundo del arte en la piel

Tatuaje: Tendencias, costos y cuidados esenciales en el mundo del arte en la piel

Una multitud en Villa Urquiza para disfrutar de la Fiesta de la Playa

Una multitud en Villa Urquiza para disfrutar de la Fiesta de la Playa

Concepción del Uruguay: imprudentes caminan sobre la muralla cubierta por el río

Concepción del Uruguay: imprudentes caminan sobre la muralla cubierta por el río

Dejanos tu comentario