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Dolor en el periodismo deportivo: murió Julio Ricardo

El comentarista Julio Ricardo murió este lunes a los 87 en la Clínica Zábala, en Buenos Aires. Fue comentarista del programa Fútbol Para todos.

13 de abril 2026 · 09:30hs
Dolor en el periodismo deportivo: murió Julio Ricardo

Falleció este lunes el periodista deportivo Julio Ricardo. El histórico comentarista murió a los 87 años tras estar internado en la clínica Zabala, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su deceso se produjopoco tiempo después de las muertes de otros dos íconos de la profesión como Marcelo Araujo y Ernesto Cherquis Bialo.

La carrera de Julio Ricardo

Nacido el 18 de agosto de 1933 en Buenos Aires, Julio Ricardo inició su actividad en el periodismo deportivo argentino en 1957 con coberturas para Noticias Gráficas. Su labor incluyó participaciones como comentarista, cronista y analista en programas de radio y televisión durante más de seis décadas.

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Gracias a su desempeño en los canales de TV como el 9, 11, 13 y ATC, así como en Radio Colonia y Radio Nacional, fue clave en la consolidación y profesionalización del género periodístico deportivo en el país, con presencia continuada que dejó huella en varias generaciones de profesionales.

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Durante su trayectoria, trabajó con figuras como Luis Elías Sojit, José María Muñoz, Víctor Hugo Morales y el propio Araujo como comentarista en Fútbol Para Todos, construyendo una voz reconocida que se mantuvo vigente en medios argentinos.

Murió Julio Ricardo Fútbol para Todos
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