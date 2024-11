Dojo Pantera trajo podios del campeonato argentino de Judo

Desde la capital entrerriana dijo presente el Dojo Pantera del Club Paraná Central, dirigido por el profesor Andres Gómez y la licenciada en logística Romina Bordón. En el norte argentino pisaron fuerte los judocas Lorena Larroza más los hermanos Jano y Natasha Cabaña. UNO dialogó con los tres deportistas paranaenses y su entrenador, Andres Gómez, acerca de su participación en el Clausura.

En la categoría Kyu Graduado hasta 70kg, Lorena Larroza, instructora y futura Dan del Dojo Pantera, se quedó con el segundo puesto. “Está bueno tener un podio pero me hubiese gustado quedar en la primera posición. De todas maneras, para mí es un montón. Yo trato siempre de seguir entrenando para que en el futuro pueda tomarme revancha”, sentenció la judoca.

“Todo depende de uno y de lo que le toca. Llegar al campeonato nacional ya es un gran logro porque te codeas con los mejores del país. Son tres, cuatro o cinco luchas las que te tocan y tenes que dar el máximo de tu potencial”, agregó, haciendo referencia al nivel del Judo en Argentina.

Para Larroza fue la primera final en la categoría y así lo vivenció: “Desde que hago Judo es la primera vez que llego a una final. Estuve en el ring con la mejor deportista de mi categoría y logré dar un gran combate. Yo no pierdo las esperanzas de conseguir la primera posición en un futuro”.

“Ahora queda seguir entrenando y ayudar a mis compañeros que van a rendir en diciembre. El año que viene arrancamos con la pretemporada en enero-febrero y pondremos el foco en el Máster, que será para mayores de 30 años. Esas son las metas de acá en adelante. Seguir entrenando y ser un poco mejor que hoy”, cerró la judoca que obtuvo la segunda posición en la categoría Kyu Graduado hasta 70kg.

Lorena Larrosa

Dojo Pantera Paraná 2.jpg Lorena Larrosa se quedó con el segundo puesto en Kyu Graduado femenino hasta 70 kilogramos. UNOER/ Alan Barbosa

En la categoría Infantil A hasta 42 kg, Natasha Cabaña fue subcampeona nacional. Así lo contó: “Estoy muy contenta. Siento que se dio el resultado porque nos esforzamos mucho. Además, nuestro profesor nos apoyó en cada momento y ayudó a que llegue de la mejor manera a este torneo”.

“Llegué a la final por el trabajo de todo el grupo. Mi mentalidad fue, desde un principio, disputar el último duelo de mi categoría y pude lograrlo así que me siento conforme con mi performance”, agregó, destacando el trabajo de Dojo Pantera con sus judocas.

“El deporte me genera pasión y amor. El Judo es familia. Mi Dojo es familia. Me llena el corazón venir a entrenar. Lo practico hace dos años”, cerró Natasha, de 12 años de edad.

Natasha Cabaña, del Dojo Pantera

Dojo Pantera Paraná 3.jpg Natasha Cabaña ganó la medalla de plata en Infantil A hasta 42 kilogramos. UNOER/ Alan Barbosa

Jano Cabaña, su hermano, que llegó con molestias en su hombro producto de una lesión, quedó eliminado en cuartos de final, donde llevó al campeón de su categoría a una lucha golden (punto de oro).

“El campeonato estuvo muy lindo. Yo la pasé bien. Quizás no tuvimos el resultado que querías pero me sentí bien luchando y con lo que pude hacer. Fui a Jujuy sabiendo que tenía una lesión en el hombro que me impidió entrenar durante las últimas dos semanas antes del torneo. De igual manera, se dio todo. Como siempre”, dejó en claro el judoca paranaense.

“En Jujuy competí con los mejores de Argentina. Es un gusto poder ir a un nacional y luchar con grandes judocas”, agregó, contento por participar una vez más de un nacional con apenas 18 años.

“El judo me genera satisfacción. Poder hacer este deporte te libera la mente. Por ahí vengo sin ganas de entrenar pero cuando te subis al tatami te olvidas de todo”, cerró.

Jano Cabaña

Dojo Pantera Paraná 1.jpg Jano Cabaña compitió en Kyu Graduado y Junior Graduado hasta 66 kilogramos. UNOER/ Alan Barbosa

Por último, Andres Gómez, instructor del Dojo Pantera, se notó contento por la performances de sus alumnos: “Fue terrible lo que logramos. Estábamos convencidos de que íbamos a traer algo de Jujuy pero no de la forma que se dio. Fueron dos medallas plateadas de gran nivel”.

“El deporte va creciendo a pasos agigantados. Además de estos tres chicos que fueron a competir al nacional, muchos se acercan al Dojo a experimentar el deporte. De a poco se van acercando y la intención es seguir creciendo”, dijo.

A su vez, cerró: “Para el año que viene estamos armando un proyecto social en el cual uno o dos días a la semana tendrán judo gratis. Todo el mundo. Desde los más chicos hasta los más grandes. Esperamos que sea masivo”.