Diego Martínez: "Hay que ponerle el pecho a la situación"

“No perder es valioso y mucho más cuando jugamos de visitante. Por eso ir de visitante y sumar siempre es importante. Hay que tener en cuenta que Ferro tenía la necesidad y la obligación de ganar en su cancha. Por eso fue un punto positivo, pero todo depende del lugar donde uno quiera mirarlo”, indicó Martínez, en diálogo con Ovación.

Diego Martínez Patronato.JPG "No podemos perder más puntos de local", indicó Diego Martínez. Prensa Patronato

Luego añadió: “De local no se nos pueden escapar más puntos bajo ningún punto de vista. Nos tenemos que hacer fuerte en nuestra cancha. Tenemos que ganar como intentamos hacer todos los partidos. Después por diferentes motivos no se ha dado la victoria. Teniendo en cuenta que sacamos un punto importante en cancha de Ferro ganar en nuestra cancha sería revalorizar esa unidad cosechada. Pero más allá de eso tenemos que ganar en nuestra cancha, como sea. Ojalá tengamos un gran fin de semana”, deseó el futbolista formado en el semillero de River Plate.

Ganar en el Grella, la misión que asumirán ante San Miguel

Conquistar la victoria para Patronato será necesario como saborear agua en el desierto. En este punto Martínez aclaro que el Santo necesita celebrar el triunfo en el Grella para ubicar el primer ladrillo de la fortaleza que aspiran construir.

“Necesitamos la victoria en nuestra cancha. Necesitamos la firmeza de local, en nuestro campo. Después cuando nos toque jugar de visitante tenemos que hacernos fuerte y no perder. Eso hace que tenga valor lo que podamos lograr de local”, describió.

El humor del hincha de Patronato

En los últimos juegos que el Rojinegro disputó en barrio Villa Sarmiento el equipo estuvo por debajo de su mejor versión. Esto impactó en el humor del hincha, que se manifestó desde las gradas.

“No nos molesta la reacción del hinca. Pasa en todos lados y se entiende. Ellos exigen y nosotros tenemos que responder con resultados”, subrayó el lateral, que recordó la experiencia que vivió en su primer ciclo en el Santo.

“En Patronato la he pasado peor en el campeonato de los 10 ascenso a Primera División. En ese certamen no llegamos a cumplir el objetivo. Ascendiendo al año siguiente cuando se dio el final de mi contrato”, relató. “No digo que este ciclo será similar. Será diferente y distinto como en todos lados. No es como empieza un proceso, sino como terminará. Iremos en crecimiento, estamos en la búsqueda de ese objetivo. Entendemos al hincha que nos quiere ver mucho más arriba”, redondeó.

Diego Martínez no se desespera

Por otro lado, Martínez mencionó que si Patronato logra superar a San Miguel se acercará al grupo de los ocho. “El campeonato es muy dinámico y hay poca diferencia de unidades entre todos. Por eso hay que tener un poco de cautela a la hora de declarar. Tenemos que estar tranquilos, no dramatizar tanto porqué un resultado cambia la ecuación. Cuando aparezcan los resultados positivos todo el mundo se olvidará de como empezó el proceso”, interpretó.

“Se que el Patronato de ahora es diferente al que estuve en el ciclo anterior y exige más. El club ha jugado muchas cosas importantes y la gente está acostumbrado a otros resultados y a jugar otros desafíos más importantes. Por eso hay que ponerle el pecho y tratar de sacar esta situación adelante”, apuntó Martínez, quien graficó las sensaciones internas con las que convive el plantel.

“Veo bronca en mis compañeros, pero a la vez observó tranquilidad y muchas ganas de salir de esta situación. Tenemos material para salir adelante. Un resultado puede cambiar un montón de mirada”, cerró.