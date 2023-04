Didier Nievas dio la nota en los 15K de Rosario.

“La verdad que lo viví con mucha emoción y nerviosismo porque es una ciudad mucho mas grande que Paraná. No era una carrera cualquiera ya que había más de 3000 corredores lo cuál es una banda de participantes. Uno espera encontrarse con corredores superiores respecto de los que veníamos enfrentando en cada carrera. Siempre estamos ahí, cerca de los punteros quedando entre los 10, pero ahora quedamos entre los 30, pero satisfecho porque fue un buen papel”, dijo y agregó: “Metí podio en mi categoría que era algo que íbamos a buscar, pero siempre con la intriga de saber si entrábamos o no. Estamos contentos porque venimos trabajando para eso y lo logramos”.

POSTAL.JPG

Nievas luego hizo el paso a paso de la carrera. “Fueron 5K más de lo que veníamos haciendo. Los primeros kilómetros corrí con los Elite que fue lago totalmente desorbitante parta mi porque vuelan, directamente vuelan. Bancarlos algunos kilómetros fue muy duro. Después traté de mantener el ritmo y cuidar el lugar, lo que es el podio y los lugares en la General. Fue más que nada eso, ver la cantidad y la calidad de los competidores”, narró y prosiguió: “En los primeros 5 y los 10 me sentí bien, pero en el kilómetro 12 me sentí con molestias. Recuperé la respiración, me acomodé bien y ya quedaban unos minutos nada más. Llegué bien y sobrado. Me sentí a gusto y corrí un kilómetros más para terminar el trote”.

Rosario es una muy buena plaza para este tipo de competencias y por ende los participantes que van siempre dejan plasmado su gran nivel. “Siempre cuando corro trato de ver o imitar la técnica que ellos tienen o ver como ejecutan su estrategia. Yo no tengo las condiciones de ellos, peor más adelante seguramente la tendré. Ahora trato de cuidar mi categoría y mi zona también. Fue una gran experiencia”.

postal 2.jpg

En lo que val del 2023 Nievas metió varias competencias y en todas hizo podio algo que marca cómo viene trabajando este joven atleta de 20 años. “En todas metí podio. En este 2023 llevo siete competencias y metí siete podios. Estamos haciendo un gran trabajo, duro. Venía entrenando sólo y a partir de febrero arranqué con Francisco Romero. El me entrena y gracias a él aprendí lo que es el atletismo y las maratones. Pasa por no ir de primera a sexta. La idea es cuidar el combustible, correr de la manera correcta y saber respirar. El me sirvió de mucha ayuda en eso”.

Finalmente Didier habló de lo que se viene. “Se vienen dos carreras ahora. Una en Nogoyá el domingo en una carrera que lleva el nombre de las Leguas de Nogoyá y es de Antonio Silio, un crack. Veremos como nos va porque son 20k y vamos sumando. La segunda es en Gualeguaychú y es por categoría. Hay premios con dinero en efectivo así que vamos por eso. Ambas son la primera edición así que la idea es dejar el nombre representando a Paraná”.