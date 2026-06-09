Despierta Mujer 2026 agotó todos los cupos

La sexta edición de Despierta Mujer Entre Ríos se realizará este 12 de junio en la Sala Mayo de Paraná y volverá a reunir a cientos de personas en una jornada enfocada en la salud, el bienestar y la transformación personal. La propuesta, impulsada por Roxana Angelini, ya completó los 250 lugares disponibles y contará con charlas de especialistas, actividad física, testimonios y una caminata saludable destinada a promover hábitos de vida más saludables.

Las actividades comenzarán a las 14.30 con las acreditaciones. Desde las 15 se desarrollarán las exposiciones de profesionales de distintas disciplinas vinculadas a la salud integral. Luego, a las 17.15, tendrá lugar una caminata saludable y diversas propuestas recreativas que estarán coordinadas por la instructora de triatlón Viviana Paiva.

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Además, participarán la licenciada Marianela Graf en contención emocional, la licenciada Agostina Reynoso en educación nutricional, la doctora Silvina Gorostiaga desde el acompañamiento clínico médico y el doctor Christian Oneto con una mirada centrada en la salud. También habrá testimonios de pacientes y profesionales vinculados al ámbito de la actividad física.

En diálogo con UNO, Paiva valoró la oportunidad de integrar un encuentro que año tras año gana relevancia en Paraná y la región. “Para mí significa muchísimo. Formar parte de un equipo integrado por excelentes profesionales es un honor y también una gran responsabilidad. Es la primera vez que participo de Despierta Mujer”, expresó.

La convocatoria para integrar el evento surgió por iniciativa de Roxana Angelini, directora y conductora de la propuesta, quien sigue el trabajo de Paiva desde hace varios años. “Roxana conoce mi trabajo y decidió convocarme para estar a cargo de la parte de movimiento de la jornada. Me genera una gran responsabilidad porque entiendo la importancia del mensaje que queremos transmitir”, explicó.

La entrenadora adelantó que la caminata y las actividades físicas estarán orientadas a todas las personas, independientemente de su experiencia previa con el ejercicio. “Lo que buscamos es generar un espacio accesible y motivador. Queremos que cada persona encuentre una herramienta para comenzar un cambio. A veces un encuentro de estas características puede convertirse en el primer paso hacia una transformación personal importante”, señaló.

Despierta Mujer 2026 agotó todos los cupos

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Paiva considera que el principal objetivo es brindar información y motivación para que los asistentes puedan incorporar hábitos saludables en su vida cotidiana. “Pretendemos enseñar, acompañar y demostrar que el cambio es posible. Cada persona tiene tiempos diferentes, pero todos pueden iniciar un proceso de transformación si cuentan con las herramientas adecuadas y con una red de apoyo”, afirmó.

La instructora remarcó además que el evento aborda una problemática que atraviesa a toda la sociedad y que requiere un enfoque interdisciplinario. “La obesidad es una enfermedad que afecta a personas de todas las edades. Por eso es tan importante que participen profesionales de distintas áreas. Muchas veces se piensa únicamente en la cuestión física, pero también intervienen factores emocionales, nutricionales y médicos”, indicó.

En ese sentido, destacó el rol que cumplen familiares y amigos en los procesos de cambio. “El acompañamiento es fundamental. Muchas decisiones importantes se toman cuando existe alguien que escucha, contiene y acompaña. Por eso estas jornadas también sirven para quienes rodean a las personas que están atravesando situaciones complejas”, sostuvo.

Paiva entiende que actualmente existe una mayor conciencia respecto a la importancia del ejercicio físico como herramienta de prevención. “Hoy hay más información y más profesionales trabajando en la concientización. La gente comprende cada vez más que la actividad física no tiene que ver solamente con la estética, sino principalmente con la salud y la calidad de vida”, explicó.

Despierta Mujer 2026 agotó todos los cupos

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Al mismo tiempo, señaló que el crecimiento del sedentarismo obliga a reforzar las acciones de prevención. “Vemos enfermedades que aparecen en edades cada vez más tempranas. Por eso es importante generar espacios donde se pueda aprender y tomar conciencia sobre la necesidad de incorporar movimiento y hábitos saludables”, agregó.

La expectativa para la sexta edición es muy alta. Los cupos se agotaron antes del evento y la organización espera una gran convocatoria durante toda la jornada. “Va a ser un encuentro muy dinámico. Habrá momentos de aprendizaje, actividad física, recreación y música. Queremos que quienes participen se sientan cómodos y disfruten de la experiencia”, comentó.

La programación también incluirá actividades recreativas y un cierre musical pensado para fortalecer el espíritu de encuentro que caracteriza a Despierta Mujer. “Me gustaría que alguien se vaya pensando: ‘Hoy empiezo’. Que tome la decisión de cambiar algo para mejorar su calidad de vida. Si logramos despertar esa motivación, ya habrá valido la pena”, concluyó la instructora Viviana Paiva.