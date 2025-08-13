Desde Gualeguay a River Plate: el "nuevo Julián Álvarez" que brilla en Novena División.

Heraldo Fiorotto, el goleador entrerriano de la Novena División de River Plate, brilló ante Boca Juniors y se volvió viral por su gol y una frase picante.

La victoria más abultada del Millonario en la última jornada de inferiores fue en Novena División: River Plate venció 3-0 a Boca Juniors como visitante. Heraldo Fiorotto, autor del primer gol, se volvió viral no solo por su definición, sino también por una publicación picante en redes sociales que realizó tras el clásico, despertando el entusiasmo de los hinchas.

Detrás de esa diagonal al espacio, con una doble definición tras el rebote del arquero Xeneize en el Superclásico, hay mucho más que un buen gol. Los hinchas vieron el que le hizo a Boca Juniors el fin de semana pasado, pero Fiorotto ya acumula 19 festejos en lo que va del campeonato con la Novena, siendo el máximo artillero del equipo y de toda la categoría. El equipo es dirigido por Rodrigo Villarroel.

Heraldo Fiorotto, la joya entrerriana que brilla en la Novena División de River Plate

Conocido como Pepo por su entorno más cercano, Heraldo nació en Gualeguay, provincia de Entre Ríos, y llegó a River Plate a principios de 2023. Juega como delantero centro o mediapunta y pertenece a la categoría 2011. El Millonario ya lo tenía en el radar desde antes, y luego de sumar algunos entrenamientos y partidos en Liga, el club le pidió a él y a su familia que hicieran el esfuerzo de mudarse a Buenos Aires. Desde entonces, está instalado en la pensión del club.

Con pasado en convocatorias de la Selección Argentina Sub 15, desde chico se destacó como un auténtico killer del área. Por ejemplo, durante 2024, cuando todavía jugaba en Infantiles, convirtió 27 goles en 21 partidos. Más de un gol por encuentro. Este año dio el salto a Novena División y mantuvo la misma eficacia frente al arco rival.

En una entrevista con La Página Millonaria, Fiorotto compartió cuáles son los jugadores en los que se refleja: "Colidio me gusta mucho. Juega bien de espaldas, es rápido, no es egoísta. Me gusta cómo juega por afuera y cómo sale del área, es parecido a mi estilo", confesó. También tiene como referencia a Julián Álvarez: "Miro cómo maneja los perfiles, cómo controla, cómo le pega, todo eso", agregó.

En las últimas horas, su nombre se hizo eco en redes sociales, especialmente en X, tras una publicación que hizo luego del triunfo ante Boca Juniors: "Si querés ser el mejor, hay que ganarle al mejor", escribió junto a una imagen del plantel de la Novena División de River Plate celebrando en el vestuario. La publicación se viralizó rápidamente, alimentada por los comentarios de los hinchas que, además de festejar la victoria, no dejaron pasar su nombre poco habitual.