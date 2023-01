Demichelis: "River hizo el mejor mercado de pases"

Sobre la la posibilidad de que Enzo Díaz juegue de zaguero en River aseveró: "Quiero un central zurdo. David Martínez está luchando con su recuperación, contra U. La Calera lo pude tener 45 minutos y después no lo pude tener más. Deseo que se ponga bien. Mientras no esté él, serán dos central diestros y a Enzo (Díaz) me puedo tomar el tiempo de ir viéndolo. Ya veremos. Le quiero dar una importancia a la salida de juego y me está faltando eso".

Martín Demichelis y la repercusión de la Copa del Mundo en la Liga Argentina

"Ojalá haber salido campeones del mundo nos haga dar un salto de calidad en todos los sentidos, nos van a estar viendo en todos lados del mundo. Los chicos de la Selección nos dieron la posibilidad de ser otra vez observados, ojalá que la gente sea la primera en dar el ejemplo y vaya a disfrutar. No tengo dudas de que hoy el jugador de fútbol siente un estímulo más".

Entanto, Martín Demichelis palpitó el armado de su primer once titular en River: "El jugador que está en River sabe que la competencia es enorme, después las distintas competencias nos van a exigir rotaciones. Yo les dije a los jugadores: 'Soy la persona que más se va a equivocar'. Porque cuando llega el fin de semana tengo que elegir a once, pero es parte del fútbol y la profesión que elegí. Estoy contento con la pretemporada que hice"