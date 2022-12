Débora Dionicius: "Estoy feliz de ser tricampeona".

Respecto del combate, donde la entrerriana volvió a desplegar un gran boxeo, analizó: “El trabajo realizado arriba del ring fue el planteado. La primer pelea que tuve ante Marceloa yo me había entrenado bien, muy bien, pero para esta pelea me entrené mejor todavía porque Marcela venía de obtener el Título Argentino luego de ganarle a Laura Griffa y yo la vi mejor que en otras peleas. Entonces dije, esta se está entrenando bien, pero yo me voy a entrenar mejor. Lo hice mejor ante una Marcela que de hecho hizo una mejor pelea que en el Luna Park, pero el trabajo mío fue el mismo de la vez pasada”, narró y prosiguió: “Había que boxearla porque ella es una peleadora que no sabe boxear, no sabe caminar el ring o desplazar las piernas como por ejemplo tengo la habilidad de hacerlo yo y de retroceder pegando que ella tampoco lo tiene. Ese fue el plan de pelea y cuando ella viniera agarrarla y trabarla para que no pueda trabajar y eso fue lo que hicimos en la pelea. Ella los golpes que metió fue cuando estábamos agarradas o trabadas, salvo una mano en el séptimo o octavo round. No lo recuerdo, pero metió unos derechazos, pero que los pude asimilar bien”.

Descansar y comenzar con la defensa o lo que se venga en la divisional que sea. Esa es la idea para el 2023. “Ahora a descansar y a disfrutar de la familia. No sabemos nada de lo que se viene, la promotora maneja ese tema. Ahora yo estaría para dar categoría Gallo. Ahora lo hicimos en Supergallo. Si tengo una oportunidad de pelear un título del mundo en Gallo también aceptaría así que tenemos que descansar y si Dios quiere después, a fines de enero, arrancar con los entrenamientos de nuevo. Me voy a tomar un buen descanso ya que este año fue muy agitado. Entrené todo el año y no paré. Mi cuerpo necesita descansar y mi mente también. Estoy feliz y satisfecha con el trabajo porque a veces uno planifica la pelea de una forma, pero arriba del ring se da de otra, pero el plan nuestro fue el mismo, el de boxear, caminar para atrás y pegar retrocediendo. Cuando ella trabajó, la trabamos para que no lo haga. Eso hicimos durante la pelea”, sostuvo desde su Villaguay natal.

Mas información mañana en la edición impresa de UNO.