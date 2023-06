“Hubo momentos en los que superamos al rival . Por ahí se dice que hay que ganar como sea, pero para mí no existe el como sea. Hubo una manera plasmada en la cancha. Por momentos fuimos superiores y por otros quizás no tanto, pero eso se debe a que el rival juega, el rival está segundo, el rival es protagonista”, comenzó De Paoli luego del triunfo en el Grella.

“Los primeros 30 minutos jugamos muy bien. A pesar de ir ganando, no bajamos los brazos en la idea de seguir atacando, de aumentar el marcador. En el final de la primera etapa pasamos algún sacudón pero Julio (Salvá) respondió de gran manera. Eso habla de que es un arquero de equipo grande. Le llegaron poco pero el respondió”, agregó.

En relación a los pasajes del partido, el DT rápidamente analizó el juego disputado durante la segunda etapa: “Fue otra historia totalmente distinta. El partido se desnaturalizó, se jugó el clásico partido de ascenso. No es excusa, pero lamentablemente la cancha no ayudó a ser del partido un poco más vistoso. Se rompió el partido. Tuvimos chances para liquidarlo, no lo hicimos y terminamos sufriendo hasta el final”.

Rodolfo de Paoli Patronato 1.jpg De Paoli: "Hubo momentos en los que superamos al rival". UNO / Juan Ignacio Pereira

“En líneas generales, ganamos de manera merecida”, sentenció.

“Estos chicos se dejaron convencer de que hay una manera para poder salir adelante. Cada día estoy más convencido de que hay un altísimo plantel. No solamente futbolístico, sino más bien humano”, contestó en relación al golpe anímico positivo que se vio reflejado en la cancha.

“De este partido rescato que se ganó con una propuesta desde el inicio. Se sacó la ventaja de esa manera y se trabajó la pelota parada justa y necesaria. Pudimos convertir a través de ella y nos da alegría que así sea”, destacó.

“Este equipo, entre Copa Libertadores y Primera Nacional, hacía cuatro partidos que no ganaba. Claramente el nerviosismo estaba. La cabeza juega un partido totalmente distinto pero estos jugadores estuvieron enchufados de principio a fin. Desde los titulares hasta los que se quedaron en el banco de los suplentes”, agregó De Paoli.

“El equipo defendió muy bien. Inclusive, las jugadas peligrosas del CADU fueron producto de errores propios. Pero estos errores se deben al poco tiempo de trabajo. No es fácil jugar como queremos jugar. El esfuerzo que han hecho estos muchachos me llena de satisfacción. Estoy muy ilusionado”, cerró el flamante entrenador Rojinegro.