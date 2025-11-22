De la mano de Enzo Fernández, Chelsea venció a Burnley y es escolta en la Premier League

Por la fecha 12 del torneo inglés, Los Blues sacaron todo su potencial en condición de visitante y estiraron su buen momento para acercarse al Arsenal.

De la mano de Enzo Fernández, Chelsea le ganó 2-0 a Burnley en condición de visitante y quedó momentáneamente como escolta del Arsenal (a un punto, pero con un partido más) al cabo de 12 fechas de la Premier League. El volante argentino selló el triunfo con un gol, empujándola a la red tras una gran asistencia de Pedro Neto, quien convirtió el primero.

A los londineneses les bastaron apenas cinco pases para llevar el balón de su propia área chica a la del rival. Un centro pasado del Burnley derivó en la cesión de Malo Gusto al arquero Robert Sánchez , que ante la presión de un delantero adversario, abrió el juego nuevamente con el lateral francés. Este levantó la cabeza y vio libre por banda derecha a un Pedro Neto dispuesto a sprintar. El portugués avanzó unos metros y recortó entre dos oponentes para su zurda, antes de profundizar para el español Marc Guiu , quien le marcó el pase con una diagonal y se jugó el mano a mano con el último defensor (Axel Tuanzebe).

Enzo, que estaba en posición defensiva en el momento del centro del Burnley, avanzó metros en el campo por franja central a medida que el balón se aproximó a la valla del local. Y cuando se percató de que Guiu le iba a ganar en velocidad al congoleño Tuanzebe, apareció por sorpresa de frente al arco para recibir de cara al gol y fusilar a Maxime Esteve, defensor que intentó bloquear el remate con su humanidad cuando el arquero Martin Dubravka ya había quedado en el camino. Fueron 70 metros de recorrido, al minuto 88, para definir la historia.

Con el que convirtió hoy, Enzo Fernández acumula 5 goles en lo que va de la temporada (uno fue por Champions League al Ajax y los restantes fueron por Premier) y también aportó una asistencia en los 17 encuentros oficiales que lleva disputados. Vale mencionar que el mediocampista de 24 años se ausentó en la última gira de la selección argentina (amistoso en Angola) por una molestia de rodilla que arrastra hace tiempo.

El calendario marca un duelo imperdible para el próximo domingo 30 de noviembre: Chelsea recibirá al punto Arsenal en Stamford Bridge. Luego de ese match, los Blues visitarán al Leeds United y al Bournemouth. En la Champions League le quedan cuatro encuentros: Barcelona de local, Atalanta en Bérgamo, Pafos FC en Londres y Napoli en Italia. Los de Maresca marchan en el puesto 12, por lo que deberían disputar playoffs clasificatorios para los octavos de final.

Respecto al seleccionado nacional, Enzo recién retomará la actividad en 2026: habrá una Fecha FIFA del 23 al 31 de marzo en la que el elenco dirigido por Lionel Scaloni disputará la Finalissima contra España (seguramente en el estadio Lusail de Qatar). Tras ese compromiso, solamente se abrirá una ventana más en junio, previo al debut en la Copa del Mundo que arrancará el 11/6 en Estados Unidos, México y Canadá.