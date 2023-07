Damián Arce: "De aquí en adelante tendremos 11 finales"

Damián Arce aseguró que ya no hay excusas para afrontar la competencia en la Primera Nacional. "Tenemos que sumar", expresó el volante.

Se habló mucho del desempeño opaco del Rojinegro en la Primera Nacional, y la culpa, en la mayoría de los casos, era la triple competencia. Que el Patrón no tenía la cantidad necesaria de jugadores o los recambios de jerarquía para afrontar tantos encuentros en pocos meses. Que la cabeza estaba puesta en el ámbito internacional y no en lograr el ascenso a la máxima categoría. Esto, entre tantos entredichos más.

En relación a ello Ovación dialogó con Damián Arce. El volante, de lo mejor del Patrón ante Argentinos, aseguró: “Ya no hay más excusas. No tenemos más triple competencia. El campeonato es lo más importante que tenemos y vamos a trabajar para sumar los puntos necesarios. Hay que ganar”.

Siguiendo con el hilo de la Primera Nacional y lo que le queda a Patronato en el calendario, Arce dejó en claro: “Tendremos 11 finales. Las tenemos que pelear a muerte porque Patronato no merece estar en esta categoría”.

“A lo que apuntamos a principio de la temporada es en lograr el ascenso. Ese es el objetivo y lo que nos han inculcado desde el primer momento. Ojalá que podamos mejorar en el torneo. Tenemos que ganar en Güemes y acomodarnos en el campeonato”, agregó el volante que le convirtió un gol a Boca con la camiseta de Patronato en La Bombonera.

Damian Arce que jugador.jpg Damián Arce habló del presente de Patronato y lo que viene en el calendario. UNO / Mateo Oviedo

La última fecha los dirigidos por Rodolfo de Paoli quedaron libres. Sus rivales directos sumaron. Sin embargo fueron más las noticias positivas que negativas y quedó a cinco unidades de Estudiantes de Río Cuarto. El elenco cordobés posee 36 puntos, pero con un partido más que los de Paraná. “Después de la fecha libre quedamos bien parados. Si bien son 11 finales, me parece que no es una mochila para nosotros porque desde el principio nos inculcaron esto. El ascenso y que el camino iba a ser difícil”, contestó.

Para finalizar con el rendimiento del Patrón en la categoría, Arce no ocultó el deseo de ganar de visitante, algo muy complicado de conseguir para el Santo. En 12 presentaciones Patronato ganó solamente en dos ocasiones. Las restantes son cuatro empates y seis derrotas. “Es lo único que nos falta. Ganar un partido de visitante y crecer en la confianza. Creemos que este grupo está capacitado para hacerlo”, cerró.

Análisis

La derrota contra Argentinos Juniors dejó destellos de buen juego por parte del elenco entrerriano. Sin embargo le faltó jerarquía en el área rival y eso lo pagó caro, ya que las resoluciones defensivas tampoco fueron las mejores. En relación a ello, Damián Arce dejó en claro que todo el plantel estaba triste. “Se vio claramente en el primer tiempo que llegamos alrededor de tres veces con chances claras. Ellos también y convirtieron dos. La efectividad estuvo de su lado”.

“Los detalles en estos partidos marcan. Nosotros erramos, ellos convirtieron y nos quedamos afuera”, agregó al análisis de la derrota en Junín.

Patronato fue superior al Bicho durante los primeros 45 minutos pero no logró capitalizar las intervenciones ofensivas. “Son esos detalles los que tenemos que corregir. Supimos neutralizar a Argentinos. Es más, ellos no pregonan el pelotazo y en el primer tiempo jugaron al pelotazo directo. Los igualamos, le sacamos la pelota, los atacamos por las dos bandas pero nos faltó concretar en ataque y ser mejores en defensa”, expresó Arce.

“Justamente por esos detalles es que queda la bronca, pero el fútbol es injusto. Ahora hay que trabajar y seguir porque hicimos un gran partido pero nos vamos con las manos vacías”, contestó.

“En el segundo tiempo ellos tuvieron mayor contacto con la pelota pero no nos lastimaron. No fue más que eso. Era sabido que iban a esperar para salir de contra. Nosotros mermamos un poco, pero cuando teníamos la posibilidad atacábamos. Una lástima que el gol haya llegado tan tarde. No pudimos hacer más nada”, argumentó Arce.

Personal

El volante creativo aseguró pasar un buen momento. “Me siento muy bien y voy a seguir trabajando para poder demostrar todo lo que puedo hacer dentro del campo de juego”.

Para cerrar con la nota, Damián Arce dejó un sentido mensaje para los hinchas que colmaron Junín y acompañan al Patrón en todas las canchas. “Lo que menos podíamos hacer cuando terminó el partido era agradecer a los hinchas. Ellos hacen un montón de kilómetros para estar con nosotros. Queremos brindarles lo mejor en el campeonato y les dejamos en claro que vamos a dar hasta lo último para devolver a Patronato al lugar que se merece”.