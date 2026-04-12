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Cuti Romero se retiró lesionado y encendió la alarma en la Scaloneta

El defensor argentino Cristian Cuti Romero se retiró llorando por una lesión en la rodilla derecha en la derrota del Tottenham ante Sunderland.

12 de abril 2026 · 17:18hs
Cuti Romero se retiró lesionado y encendió la alarma en la Scaloneta

El defensor argentino Cristian Cuti Romero encendió la alarma de la Selección Argentina al no poder finalizar el partido en la derrota del Tottenham por 1 a 0 ante Sunderland por un fuerte choque que lo dejó tendido en el césped.

El marcador central sufrió un choque fortuito con su propio arquero, que con la cabeza le pegó en la zona cercana a la rodilla derecha cuando el cordobés intentaba cubrir la pelota. El empujón de un atacante rival fue el detonante de una lesión que nadie esperaba: intentó seguir, probó caminando, pero el cuerpo no respondió y se retiró con el rostro entre las manos y lágrimas que lo dicen todo, a exactamente dos meses del inicio del Mundial 2026.

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Estudios médicos para el Cuti Romero

Romero presenta cierta inestabilidad en la rodilla y será sometido a estudios en los ligamentos para determinar si sufrió una lesión en el ligamento colateral interno o si el cuadro responde únicamente al golpe recibido. El dolor persiste y los resultados de los análisis serán determinantes para conocer el alcance real de la lesión y, sobre todo, los tiempos de recuperación

Preocupación en la Selección Argentina

La escena generó fuerte preocupación en la Selección, no solo por la posible gravedad del golpe, que habría sido en la zona de la rodilla, sino también por el momento del calendario: faltan pocos días para la presentación de la lista definitiva de cara a la próxima cita mundialista.

El momento no puede ser más delicado. A dos meses del inicio del Mundial 2026, la salida de Romero entre lágrimas manda una señal de alerta directa al entrenador de la Albiceleste, Lionel Scaloni, y al cuerpo técnico de la Selección Argentina. El Cuti es considerado una pieza irremplazable en el esquema de la Albiceleste y su estado físico será seguido de cerca en las próximas horas, cuando se conozca el diagnóstico oficial de la lesión.

La situación se suma a otro contratiempo reciente: Emiliano Dibu Martínez sintió una molestia durante la entrada en calor en el partido entre Aston Villa y Nottingham Forest, también por la Premier League, y no pudo formar parte del encuentro.

Además, en los últimos días se confirmó que Lautaro Martínez se resintió de un desgarro en Inter, luego de haber reaparecido con dos goles ante Roma en la Serie A.

Cuti Romero Tottenham Selección Argentina
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