El defensor argentino de Tottenham quedó bajo la lupa disciplinaria por su reacción con el árbitro en el partido frente a los Reds.

Cristian Cuti Romero volvió a quedar en el centro de la escena en Inglaterra, esta vez en los escritorios. En un contexto adverso para Tottenham, que transita la temporada sin regularidad y lejos de los primeros puestos de la Premier League, el defensor argentino sumó un problema extra tras su expulsión ante Liverpool, una situación que ahora derivó en una acusación formal de la FA.

La Football Association avanzó con una acusación formal por “conducta agresiva” contra el campeón del mundo , a partir de su comportamiento luego de ver la tarjeta roja el último sábado. La imputación abre la puerta a un castigo superior al automático y mantiene en alerta a los Spurs.

El castigo mínimo ya está asegurado, aunque podría ampliarse si prospera el proceso disciplinario. De todos modos, el zaguero cuenta con plazo hasta el 2 de enero para apelar y presentar su descargo ante la FA.

La FA acusó a Cuti Romero por conducta agresiva

Cuti Romero 1 La FA acusó a Cuti Romero por conducta agresiva tras la expulsión ante Liverpool

La acción que detonó la expulsión se dio en la fecha 17 del campeonato, tras un cruce con Ibrahima Konaté. Luego de una infracción, Romero quedó enganchado con el francés y, al incorporarse, su pierna izquierda impactó en el pecho del rival. El árbitro John Brooks interpretó una intención y lo mandó a los vestuarios.

El enojo posterior agravó el panorama, ya que Cuti abandonó la cancha entre reclamos y gestos hacia el juez. Esa reacción es la que ahora evalúa el ente rector, que detalló los motivos en un comunicado oficial.

“Se consideró que el futbolista actuó de manera impropia al no abandonar con prontitud el terreno de juego y/o comportarse de forma confrontativa y/o agresiva hacia el árbitro del encuentro después de ser expulsado en el minuto 93”, mencionó la FA.

“En cuanto a la segunda tarjeta amarilla, vi a dos chicos grandes compitiendo. Konaté golpeó con fuerza a Cuti. Fue una falta, no digo más. Su pie aterrizó en la cabeza de Cuti. No es una tarjeta amarilla, no digo eso. Cuti reaccionó. Creo que se pudo sacar, pero también creo que se pudo no sacar”, expresó Thomas Frank tras el partido.