Uno Entre Rios | Ovación | Cuti Romero

La FA acusó a Cuti Romero por conducta agresiva tras la expulsión ante Liverpool

El defensor argentino de Tottenham quedó bajo la lupa disciplinaria por su reacción con el árbitro en el partido frente a los Reds.

25 de diciembre 2025 · 21:13hs
La FA acusó a Cuti Romero por conducta agresiva tras la expulsión ante Liverpool

La FA acusó a Cuti Romero por conducta agresiva tras la expulsión ante Liverpool

Cristian Cuti Romero volvió a quedar en el centro de la escena en Inglaterra, esta vez en los escritorios. En un contexto adverso para Tottenham, que transita la temporada sin regularidad y lejos de los primeros puestos de la Premier League, el defensor argentino sumó un problema extra tras su expulsión ante Liverpool, una situación que ahora derivó en una acusación formal de la FA.

Cuti Romero 2
La FA acusó a Cuti Romero por conducta agresiva tras la expulsión ante Liverpool.

La FA acusó a Cuti Romero por conducta agresiva tras la expulsión ante Liverpool.

La Football Association avanzó con una acusación formal por “conducta agresiva” contra el campeón del mundo, a partir de su comportamiento luego de ver la tarjeta roja el último sábado. La imputación abre la puerta a un castigo superior al automático y mantiene en alerta a los Spurs.

Falleció José Antonio Venturini, histórico comentarista deportivo

Falleció José Antonio Venturino, histórico comentarista deportivo

Pilotos entrerrianos fueron habilitados para ascender al TC Pista y TC Mouras

Pilotos entrerrianos fueron habilitados para ascender al TC Pista y TC Mouras

El castigo mínimo ya está asegurado, aunque podría ampliarse si prospera el proceso disciplinario. De todos modos, el zaguero cuenta con plazo hasta el 2 de enero para apelar y presentar su descargo ante la FA.

La FA acusó a Cuti Romero por conducta agresiva

Cuti Romero 1
La FA acusó a Cuti Romero por conducta agresiva tras la expulsión ante Liverpool

La FA acusó a Cuti Romero por conducta agresiva tras la expulsión ante Liverpool

La acción que detonó la expulsión se dio en la fecha 17 del campeonato, tras un cruce con Ibrahima Konaté. Luego de una infracción, Romero quedó enganchado con el francés y, al incorporarse, su pierna izquierda impactó en el pecho del rival. El árbitro John Brooks interpretó una intención y lo mandó a los vestuarios.

El enojo posterior agravó el panorama, ya que Cuti abandonó la cancha entre reclamos y gestos hacia el juez. Esa reacción es la que ahora evalúa el ente rector, que detalló los motivos en un comunicado oficial.

LEER MÁS: Boca y la propuesta para un amistoso con Napoli en el estadio Diego Armando Maradona

“Se consideró que el futbolista actuó de manera impropia al no abandonar con prontitud el terreno de juego y/o comportarse de forma confrontativa y/o agresiva hacia el árbitro del encuentro después de ser expulsado en el minuto 93”, mencionó la FA.

“En cuanto a la segunda tarjeta amarilla, vi a dos chicos grandes compitiendo. Konaté golpeó con fuerza a Cuti. Fue una falta, no digo más. Su pie aterrizó en la cabeza de Cuti. No es una tarjeta amarilla, no digo eso. Cuti reaccionó. Creo que se pudo sacar, pero también creo que se pudo no sacar”, expresó Thomas Frank tras el partido.

Cuti Romero Tottenham Liverpool Inglaterra
Noticias relacionadas
El argentino Francisco Cerúndolo en el ranking ATP de los tenistas con más recaudación en 2025

Ranking ATP: un argentino entre los que más recaudaron en 2025

Nacional y Peñarol sondearon a Boca por Brian Aguirre.

Nacional y Peñarol sondearon a Boca por Brian Aguirre

Mitre cerró la llegada del concordiense Gustavo Fernández.

Mitre cerró la llegada del concordiense Gustavo Fernández

Los jugadores que quedarán libres en Argentina y buscan club para 2026.

Los jugadores que quedarán libres en Argentina y buscan club para 2026

Ver comentarios

Lo último

Chajarí: robaron más de $4 millones de una casa en Nochebuena

Chajarí: robaron más de $4 millones de una casa en Nochebuena

Falleció José Antonio Venturino, histórico comentarista deportivo

Falleció José Antonio Venturino, histórico comentarista deportivo

Pilotos entrerrianos fueron habilitados para ascender al TC Pista y TC Mouras

Pilotos entrerrianos fueron habilitados para ascender al TC Pista y TC Mouras

Ultimo Momento
Chajarí: robaron más de $4 millones de una casa en Nochebuena

Chajarí: robaron más de $4 millones de una casa en Nochebuena

Falleció José Antonio Venturino, histórico comentarista deportivo

Falleció José Antonio Venturino, histórico comentarista deportivo

Pilotos entrerrianos fueron habilitados para ascender al TC Pista y TC Mouras

Pilotos entrerrianos fueron habilitados para ascender al TC Pista y TC Mouras

Ranking ATP: un argentino entre los que más recaudaron en 2025

Ranking ATP: un argentino entre los que más recaudaron en 2025

Nacional y Peñarol sondearon a Boca por Brian Aguirre

Nacional y Peñarol sondearon a Boca por Brian Aguirre

Policiales
Chajarí: robaron más de $4 millones de una casa en Nochebuena

Chajarí: robaron más de $4 millones de una casa en Nochebuena

Volcaron cuando volvían de una fiesta en Concordia

Volcaron cuando volvían de una fiesta en Concordia

La Policía entrerriana puso en números los logros de 2025

La Policía entrerriana puso en números los logros de 2025

Violencia de género: dos hechos en la madrugada de Navidad

Violencia de género: dos hechos en la madrugada de Navidad

Concepción del Uruguay: dos heridos graves tras un choque de motos

Concepción del Uruguay: dos heridos graves tras un choque de motos

Ovación
Nacional y Peñarol sondearon a Boca por Brian Aguirre

Nacional y Peñarol sondearon a Boca por Brian Aguirre

Ranking ATP: un argentino entre los que más recaudaron en 2025

Ranking ATP: un argentino entre los que más recaudaron en 2025

Falleció José Antonio Venturino, histórico comentarista deportivo

Falleció José Antonio Venturino, histórico comentarista deportivo

Pilotos entrerrianos fueron habilitados para ascender al TC Pista y TC Mouras

Pilotos entrerrianos fueron habilitados para ascender al TC Pista y TC Mouras

La FA acusó a Cuti Romero por conducta agresiva tras la expulsión ante Liverpool

La FA acusó a Cuti Romero por conducta agresiva tras la expulsión ante Liverpool

La provincia
Entre Ríos registró una de las alcoholemias más altas del país en Nochebuena

Entre Ríos registró una de las alcoholemias más altas del país en Nochebuena

Edgardo Kueider: la Corte Suprema de Paraguay le confirmó el juicio por contrabando

Edgardo Kueider: la Corte Suprema de Paraguay le confirmó el juicio por contrabando

Feria Navideña con balance positivo de visitas y ventas

Feria Navideña con balance positivo de visitas y ventas

SMN pronostica días nubosos, inestables y húmedos

SMN pronostica días nubosos, inestables y húmedos

Paraná: se entregaron regalos navideños en el comedor Mujeres Ladrilleras Organizadas

Paraná: se entregaron regalos navideños en el comedor Mujeres Ladrilleras Organizadas

Dejanos tu comentario