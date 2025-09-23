Cuatro jugadoras entrerrianas fueron convocadas a la Selección Argentina Sub 19 Emilia Carrivale, Victoria González, Angelina Corvetto y Sofía Broggi fueron citadas para entrenarse con la Selección Argentina en San Juan. 23 de septiembre 2025 · 18:17hs

Emilia Carrivale fue una de las citadas por el cuerpo técnico de la Selección Argentina.

Cuatro jugadoras entrerrianas fueron convocadas al entrenamiento de la Selección Argentina Sub 19, que se llevará a cabo entre el 26 y 28 de septiembre, en San Juan, donde trabajarán bajo las órdenes del director técnico del equipo nacional, Darío Giuliani.

Emilia Carrivale y Victoria González, del Atlético Neuquén Club, y Angelina Corvetto y Sofía Broggi, del Club Atlético Independiente de Gualeguaychú, serán las representantes de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines (UEHP) en tierras locales, donde también practicarán deportistas locales, de Mendoza y Buenos Aires.

Será una muy buena oportunidad para las jóvenes jugadoras de nuestra provincia de medirse contra sus pares de otras localidades más fuertes para la disciplina. Además, serán observadas por el cuerpo técnico Albiceleste, que podría tenerlas en cuenta para los venideros compromisos si se muestran a la altura de las circunstancias.