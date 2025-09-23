Uno Entre Rios | Ovación | Selección Argentina

Cuatro jugadoras entrerrianas fueron convocadas a la Selección Argentina Sub 19

Emilia Carrivale, Victoria González, Angelina Corvetto y Sofía Broggi fueron citadas para entrenarse con la Selección Argentina en San Juan.

23 de septiembre 2025 · 18:17hs
Emilia Carrivale fue una de las citadas por el cuerpo técnico de la Selección Argentina.

Emilia Carrivale fue una de las citadas por el cuerpo técnico de la Selección Argentina.

Cuatro jugadoras entrerrianas fueron convocadas al entrenamiento de la Selección Argentina Sub 19, que se llevará a cabo entre el 26 y 28 de septiembre, en San Juan, donde trabajarán bajo las órdenes del director técnico del equipo nacional, Darío Giuliani.

Emilia Carrivale y Victoria González, del Atlético Neuquén Club, y Angelina Corvetto y Sofía Broggi, del Club Atlético Independiente de Gualeguaychú, serán las representantes de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines (UEHP) en tierras locales, donde también practicarán deportistas locales, de Mendoza y Buenos Aires.

El FVS ya fue probado con éxito por la FIFA en la Copa Juvenil Blue Stars y en el Mundial Femenino Sub 20 de Colombia 2024.

La FIFA estrenará el sistema FVS en el Mundial Sub 20 de Chile

Impresionante Mundial del paranaense Luciano Vicentín: 59 puntos y gran rendimiento.

Impresionante Mundial del paranaense Luciano Vicentín: 59 puntos y gran rendimiento

Será una muy buena oportunidad para las jóvenes jugadoras de nuestra provincia de medirse contra sus pares de otras localidades más fuertes para la disciplina. Además, serán observadas por el cuerpo técnico Albiceleste, que podría tenerlas en cuenta para los venideros compromisos si se muestran a la altura de las circunstancias.

Selección Argentina San Juan Atlético Neuquén Club Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines
Noticias relacionadas
José Alberto Guerrinieri: Felices porque se cumplió el objetivo

Sóftbol: el DT de la Selección Argentina valoró el objetivo cumplido

Con el paranaense Luciano Vicentín como una de las figuras, la Selección Argentina va por un lugar en cuartos de final.

La Selección Argentina se enfrenta ante el campeón del mundo

Subiabre es una de las piezas claves de Argentina.

Mundial Sub 20: la complicación de Ian Subiabre en River que podría dejarlo afuera

Diego Placente junto a su ayudante en la Selección Argentina, Facundo Quiroga.

La lista de la Selección Argentina Sub 20 para el Mundial de Chile

Ver comentarios

Lo último

Primer gol de Franco Mastantuono en el Real Madrid

Primer gol de Franco Mastantuono en el Real Madrid

Cuatro jugadoras entrerrianas fueron convocadas a la Selección Argentina Sub 19

Cuatro jugadoras entrerrianas fueron convocadas a la Selección Argentina Sub 19

Obligado a sumar, Mariano Werner correrá en San Nicolás, un circuito que lo entusiasma

Obligado a sumar, Mariano Werner correrá en San Nicolás, un circuito que lo entusiasma

Ultimo Momento
Primer gol de Franco Mastantuono en el Real Madrid

Primer gol de Franco Mastantuono en el Real Madrid

Cuatro jugadoras entrerrianas fueron convocadas a la Selección Argentina Sub 19

Cuatro jugadoras entrerrianas fueron convocadas a la Selección Argentina Sub 19

Obligado a sumar, Mariano Werner correrá en San Nicolás, un circuito que lo entusiasma

Obligado a sumar, Mariano Werner correrá en San Nicolás, un circuito que lo entusiasma

Colapinto vs. Aron, la pelea ridícula que se armó Alpine

Colapinto vs. Aron, la pelea ridícula que se armó Alpine

El insólito blooper en la gala del Balón de Oro con el Dibu Martínez como protagonista

El insólito blooper en la gala del Balón de Oro con el Dibu Martínez como protagonista

Policiales
Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

General Ramírez: un trabajador perdió la vida al recibir una descarga eléctrica

General Ramírez: un trabajador perdió la vida al recibir una descarga eléctrica

Condenado regresó a la cárcel tras error judicial que lo liberó antes de tiempo

Condenado regresó a la cárcel tras error judicial que lo liberó antes de tiempo

Viale: una niña de 2 años fue atacada por un perro y está internada en estado reservado

Viale: una niña de 2 años fue atacada por un perro y está internada en estado reservado

Investigan el incendio de un camión en Concordia

Investigan el incendio de un camión en Concordia

Ovación
Primer gol de Franco Mastantuono en el Real Madrid

Primer gol de Franco Mastantuono en el Real Madrid

Obligado a sumar, Mariano Werner correrá en San Nicolás, un circuito que lo entusiasma

Obligado a sumar, Mariano Werner correrá en San Nicolás, un circuito que lo entusiasma

Cuatro jugadoras entrerrianas fueron convocadas a la Selección Argentina Sub 19

Cuatro jugadoras entrerrianas fueron convocadas a la Selección Argentina Sub 19

El insólito blooper en la gala del Balón de Oro con el Dibu Martínez como protagonista

El insólito blooper en la gala del Balón de Oro con el Dibu Martínez como protagonista

Miguel Ángel Russo solo hizo los cinco cambios en dos partidos de Boca

Miguel Ángel Russo solo hizo los cinco cambios en dos partidos de Boca

La provincia
Murió el exintendente de General Ramírez, Ricardo Antivero

Murió el exintendente de General Ramírez, Ricardo Antivero

Rogelio Frigerio dijo que la baja de las retenciones es fundamental para el interior productivo

Rogelio Frigerio dijo que la baja de las retenciones es fundamental para el interior productivo

Se realizó un operativo de donación de órganos y tejidos en Concepción del Uruguay

Se realizó un operativo de donación de órganos y tejidos en Concepción del Uruguay

Realizaron una cirugía ortopédica especial por un caso de maltrato animal

Realizaron una cirugía ortopédica especial por un caso de maltrato animal

Colón volvió a pedir la relocalización del proyecto de la planta de combustibles sintéticos de Uruguay

Colón volvió a pedir la relocalización del proyecto de la planta de combustibles sintéticos de Uruguay

Dejanos tu comentario