Cuántos kilómetros recorrerá la Selección Argentina en el Mundial 2026

La Selección Argentina ya conoce a Argelia, Austria y Jordania como sus rivales en el Grupo J y también su ruta inicial por Estados Unidos.

8 de diciembre 2025 · 20:33hs
Con el sorteo del Mundial 2026 ya definido, la Selección Argentina no solo conoce a sus rivales de la fase de grupos, sino también el mapa de viajes que tendrá que afrontar en Estados Unidos. El equipo de Lionel Scaloni disputará todos sus partidos iniciales en territorio norteamericano, alternando entre Kansas City y Dallas, y acumulará varios kilómetros antes de comenzar la etapa decisiva del torneo.

Argentina integra el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania, y tiene confirmado un recorrido que, si bien no incluye traslados a Canadá o México, exigirá movimientos importantes dentro de Estados Unidos. El debut será el martes 16 de junio en Kansas City, seis días después jugará en Dallas frente a los austríacos, y el cierre de la fase será nuevamente en Kansas, ante Jordania el sábado 27.

Entre Kansas y Dallas hay aproximadamente 800 kilómetros, el único viaje largo asegurado en esta etapa. El resto del itinerario dependerá del puesto en el que termine la Selección en la zona.

Si Argentina avanza como primera del Grupo J, los 16avos de final serán en Miami, lo que implica otro salto importante hacia el sureste del país. En cambio, si finaliza segunda, deberá jugar en Los Ángeles ante el líder del Grupo H, compuesto por España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

A partir de allí, los caminos posibles son:

  • Octavos: Dallas o Atlanta
  • Cuartos: Los Ángeles o Kansas
  • Semifinales: Dallas o Atlanta
  • Final (19 de julio): Nueva York

En caso de terminar tercera, el escenario se modifica por completo. Su ubicación entre los ocho mejores terceros determinará si debe viajar a San Francisco, Seattle o Vancouver, sedes previstas para esos cruces.

Así, la Scaloneta ya conoce su hoja de ruta para defender el título mundial: un arranque con distancias moderadas y una posible etapa eliminatoria que puede transformarse en un verdadero tour por Estados Unidos de punta a punta.

Selección Argentina Estados Unidos Lionel Scaloni Mundial 2026
