Parques Nacionales: el Gobierno abrió los retiros voluntarios

El Gobierno oficializó un régimen de retiros voluntarios en la Administración de Parques Nacionales (APN) en la Ley Marco de Regulación del Empleo Público

El Gobierno oficializó un régimen de retiros voluntarios en la Administración de Parques Nacionales (APN) en la Ley Marco de Regulación del Empleo Público

El Gobierno oficializó un régimen de retiros voluntarios en la Administración de Parques Nacionales (APN) . La medida fue publicada en el Boletín Oficial y apunta al personal de planta permanente comprendido en la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional.

La convocatoria está dirigida a todos aquellos agentes públicos que gocen del régimen de estabilidad laboral contemplado en el artículo 8° de la Ley N° 25.164 (Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional).

Parques Nacionales

A través de la Resolución 191/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, la iniciativa se acopla a las directrices fijadas por el Poder Ejecutivo destinadas a centralizar, agilizar y achicar la dimensión del aparato administrativo del Estado.

La implementación operativa del nuevo esquema quedó delegada en la Dirección General de Recursos Humanos de la APN. Esta dependencia será la encargada de coordinar los circuitos internos, confeccionar las declaraciones juradas y los formularios de adhesión obligatorios, y canalizar los datos correspondientes para los trabajadores que opten por desvincularse de la institución.

La Administración de Parques Nacionales funciona como un ente autónomo regulado por la Ley N° 22.351, abocado a la preservación y resguardo de las reservas y monumentos naturales del país.

El reglamento del plan estipula pautas de control administrativo recíproco dentro del gabinete nacional. Toda acta de desvinculación formalizada bajo esta modalidad deberá ser remitida de inmediato a la Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público, perteneciente a la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, así como también a la Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Economía.