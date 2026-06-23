Alerta en La Floresta: mujeres denuncian acoso sexual callejero de un sujeto en moto

El sujeto se moviliza en la Floresta en una moto de baja cilindrada. Crece la cantidad de víctimas. La Policía busca datos para identificar al agresor.

En la zona de La Floresta hay un acosador suelto

Desde hace más de un mes crece la preocupación crece entre vecinos de La Floresta, en Paraná, sobre todo en calle Siria y zonas aledañas, ante reiterados episodios expuestos por mujeres que son víctimas de acoso sexual callejero. En todos los casos, aseguraron que un motociclista las acosa y manosea cuando caminan solas por la vía pública. Distintos testimonios recogidos en los últimos días coinciden en una misma modalidad: un hombre que circula en una moto de baja cilindrada se acerca de manera sorpresiva, realiza tocamientos y se fuga rápidamente.

Ante la consulta de UNO , desde la Comisaría Quinta afirmaron que hasta el momento existe una sola denuncia formal radicada ante la Policía.

Sin embargo, la situación es de público conocimiento a partir del relato de varias de las víctimas. Belén, docente que desarrolla actividades en la zona, escuchó reiteradas historias similares entre alumnas y vecinas. “Una de mis alumnas viene comentando desde hace varias semanas que hay un tipo que pasa de noche en moto y manosea a las chicas. Después, en una clase, otra alumna contó que le había pasado exactamente lo mismo. Ahí nos dimos cuenta de que no era un hecho aislado”, relató.

En la zona de La Floresta hay un acosador suelto

Según explicó, la dificultad para avanzar con denuncias radica en que el agresor actúa de manera rápida y sorpresiva. “Las chicas quedan en shock. El tipo aparece de la nada, las toca y sigue. No alcanzan a ver bien la moto ni a identificarlo. Por eso muchas veces ni siquiera saben qué datos aportar para hacer una denuncia”, señaló.

Con el correr de los días comenzaron a aparecer más testimonios. Belén aseguró haber recibido mensajes de distintas personas que relataron situaciones similares.

Sol, otra de las damnificadas, sostuvo: “Me pasó a mí y a dos chicas más. Después me escribió una joven que va a vóley que contó que le sucedió a ella y a su hermana. Más tarde me contactó un amigo porque le había ocurrido a su hija”.

Buscan identificar al agresor

Entre los pocos datos coincidentes aportados por las víctimas aparece la descripción de una moto 110 centímetros cúbicos de color negro o gris oscuro. Algunas mujeres también mencionaron que el conductor utiliza casco oscuro y que aparentemente éste se encuentra flojo o en mal estado, ya que suele sostenerlo con una mano mientras circula.

Uno de los relatos más detallados fue publicado por una vecina de nombre Brenda el pasado 29 de mayo a través de redes sociales, donde decidió advertir a otras mujeres sobre lo ocurrido. “Iba caminando por la calle. Pasa el sujeto en la moto y me grita una obscenidad. No le di importancia porque lamentablemente las mujeres estamos acostumbradas a esos degenerados que nos gritan cosas en la calle. Seguí caminando y de repente sentí que me tocaron el culo. Cuando miré, era el mismo que me había gritado anteriormente. Se fugó rápidamente”, contó.

En esa publicación, la joven describió al agresor como un hombre de entre 30 y 40 años, vestido de negro, esta vez sin el casco, con pelo oscuro y barba. Además, indicó que se movilizaba en una moto 110 negra, sin patente visible y con faltantes en algunas de sus cachas.

La reiteración de relatos similares comenzó a generar alarma entre las vecinas de la zona, que utilizan diariamente las calles del barrio para dirigirse al trabajo, estudiar o realizar actividades deportivas.

La Policía pide que denuncien

Consultado por esta situación, el subcomisario Martín Luna, de la Comisaría Quinta, confirmó que existe una denuncia registrada por un episodio de estas características ocurrido aproximadamente hace un mes en cercanías del barrio Antártida Argentina. “Fue un hecho aislado que se denunció hace aproximadamente un mes. Después no hubo otra denuncia formal”, explicó el funcionario policial.

No obstante, reconoció que este tipo de situaciones suelen presentar dificultades para la investigación debido a la rapidez con que ocurren.

“Muchas veces las personas quedan sorprendidas por lo que pasó y no alcanzan a obtener datos. Otras veces sienten indignación en el momento y después deciden no denunciar”, señaló.

Luna remarcó que desde la fuerza se recomienda siempre radicar la denuncia, incluso cuando la víctima considere que no cuenta con demasiada información. “Generalmente nosotros recomendamos que hagan la denuncia. Es la única manera de poder tener un registro de los hechos y trabajar sobre ellos”, sostuvo.

Asimismo, explicó que la Policía realiza controles preventivos en horarios de ingreso y salida de establecimientos educativos, ya que suelen ser sectores donde este tipo de conductas pueden repetirse. “Siempre controlamos la entrada y salida de las escuelas, tanto primarias como secundarias. Cuando aparecen situaciones sospechosas o personas ajenas al entorno escolar, intervenimos inmediatamente”, indicó.

Mientras tanto, vecinas de La Floresta y barrios cercanos continúan compartiendo información y piden a quienes hayan sufrido episodios similares que los denuncien para evitar que el agresor siga actuando con impunidad.

¿Qué dice la ley sobre el acoso sexual callejero en la Argentina?

En la Argentina rige la Ley 26485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, reivindicando “el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia”.

La norma indica que el acoso sexual callejero, es decir, la violencia contra las mujeres en el espacio público, consiste en las acciones físicas o verbales con contenido sexual contra una persona que no quiere participar de esas acciones.

En el sitio Mi Argentina se explica que son acoso sexual “los comentarios sexuales; las fotografías y grabaciones hechas sin tu consentimiento; el contacto físico indebido y sin tu consentimiento; la persecución o arrinconamiento; la masturbación; mostrar partes íntimas del cuerpo; los gestos obscenos”.

La persona acosada sufre un ataque a su libertad, integridad y derecho de libre tránsito.