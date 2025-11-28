Cristian Fabbiani, ex entrenador de Newell’s, le tiró un palito a Ángel Di María y opinó acerca del campeonato que la AFA le entregó a Rosario Central por ser el club con más puntos acumulados en la tabla anual: “Eso no te da título, no te da nada”.
Cristian Fabbiani le tiró un palito a Di María y fue explosivo con el título de Central: "No salieron campeones"
El exentrenador de Newell 's opinó acerca del trofeo que la AFA le otorgó al Canalla y se refirió al polémico pasillo de Estudiantes en el Gigante de Arroyito.
El Ogro, identificado con La Lepra, continuó sin pelos en la lengua: “Es un mimo para Di María; se entiende, pero campeones no salieron, esa es la realidad”, en diálogo con el programa F90 de ESPN. Por otra parte, se refirió a la llegada del Fideo y a la tempranera eliminación del Canalla en el Torneo Clausura: “Podes traer a todo el mundo, pero quedaron afuera. Es como si yo traía a Lionel Messi y quedaba afuera, es lo mismo”.
Finalmente, se refirió a la segunda gran polémica de la actualidad: el pasillo que Estudiantes de La Plata en el Gigante de Arroyito. “Eso sí, es fútbol, hacelo y ya está ”, sentenció.
Previamente, en su etapa como director técnico de La Lepra, Fabbiani sufrió un golazo de tiro libre de Di María que le dio el triunfo al conjunto azul y amarillo y reaccionó sin tapujos: “Uf, mirá vos…pff”. En total, el ex delantero dirigió al Rojinegro durante 27 partidos, en los que obtuvo nueve victorias, nueve empates y otras nueve derrotas.