Crisis en Rosario Central: el picante cruce entre Marco Ruben y Ariel Holan

El director técnico y el goleador del Canalla no tendrían la mejor relación. Todo explotó tras la goleada sufrida por Rosario Central ante River.

Visiblemente enojado por haber sido reemplazado en el entretiempo, Ruben declaró que “hubo cosas que no me gustaron, estoy muy dolido. Pudo haber sido mi último partido en este club”, y agregó: “Estoy viendo la situación que está pasando en el club… No estaba hablado mi cambio en el entretiempo, tenía más ganas de jugar que nadie”.